Projeto Mãe Coruja encerra com entrega de kits maternidades, sorteio de brindes e palestra

Na sexta-feira (06), foi a vez das gestantes assistidas pelo CRAS I, localizado na Vila São Pedro, receberem os kits maternidades confeccionados pelo Bazar Solidário extensão do Núcleo de Geração de Emprego e Renda.

A entrega aconteceu durante encerramento do projeto “Mãe Coruja” que possui reuniões mensais ao longo do ano com ações e palestras orientativas para as gestantes, que são devidamente referenciadas pelo CRAS.

Participaram do encerramento, a primeira-dama Maria Eliza, a secretária de Assistência Social - Rose Bossay, Elaine Alves Corrêa - coordenadora do projeto Bazar Solidário, Rosalina Casanova - coordenadora do CRAS I com equipe.

Ao desejar boas festas e um 2025 de muitas bênçãos, a primeira-dama Maria Eliza destacou: “vocês recebem aqui coisas de qualidade, peço que usufruam com carinho e cuidado. Desejo que tenham bom parto e que continuem se cuidando. Aproveito para agradecer a toda equipe da Assistência Social e deste CRAS pelo trabalho realizado durante os 08 anos de mandato do prefeito Odilon”.

Por sua vez, a secretária Rose Bossay lembrou: “ao longo dos 08 anos de gestão do Prefeito Odilon Ribeiro, vocês puderam ver o avanço em todos os sentidos, estão tendo muitos benefícios garantidos por lei e esse é mais um direitos de vocês”.

Após a entrega dos kits e fraldas descartáveis houve sorteio de brindes, tais como: carrinhos de bebê, banheiras, bebês conforto e bolsa maternidades.

Ainda na manhã de encerramento do “Mãe Coruja”, as gestantes assistiram a palestra com o tema: “Prevenção de acidentes domésticos com crianças”, ministrada pela pediatra da equipe Multidisciplinar da SESAU - Liz Arima.





*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana