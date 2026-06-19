Projeto Mãe Coruja realiza 3º encontro com gestantes do CRAS I em Aquidauana

Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A alimentação durante a gestação foi o tema central do 3º encontro do Projeto Mãe Coruja, realizado na quarta-feira (17) pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Aquidauana. O evento reuniu gestantes atendidas pelo CRAS I, na Vila São Pedro, em um momento de troca de informações e acolhimento.

A assistente social Jaina de Angelis Trindade conduziu uma roda de conversa sobre Alimentação Saudável na Gestação, abordando a importância de uma dieta equilibrada para a saúde da mãe e do bebê, além de esclarecer dúvidas comuns sobre nutrição nesse período.

O Projeto Mãe Coruja acompanha as gestantes ao longo de todo o ano, oferecendo palestras, orientações e atividades educativas que fortalecem o vínculo familiar e promovem o bem-estar social. A iniciativa é mais uma ação da Prefeitura de Aquidauana voltada à proteção social e ao cuidado com as futuras mamães e suas famílias.

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