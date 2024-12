Projeto "Motivus" premia servidores do CMEI Dr. Antônio de Arruda

Gabriela Bernandes, Prefeitura de Aquidauana

Aquidauana teve noite de festa na última terça-feira (16), com a premiação do Projeto “Motivus” (prêmio de motivação profissional), do CMEI Dr. Antônio de Arruda Sampaio.

O projeto foi criado para valorizar e reconhecer os profissionais da educação e o incentivo de boas práticas educacionais, físicas e emocionais. São três pilares: saberes, saúde e boas ações.

O pilar “saberes” buscou proporcionar formação, sendo ela profissional e pessoal. O pilar “saúde”, contou com a busca de hábitos saudáveis de alimentação, prática de atividades físicas e inteligência emocional e por último o pilar “ações”, que são incentivos a pensar no outro, na comunidade e no meio em que está inserido.

As pontuações contaram com formação continuada na área de atuação, projeto educacional inovador, com trabalho coletivo entre pais e crianças, assiduidade, cumprimento de prazos de planejamento e avaliação.

Na área da saúde, os profissionais contaram com a parceria da Secretaria de Saúde e Saneamento (SESAU), por meio da Saúde do Trabalhador, com a participação em atividades laborais oferecidas pelo CMEI; contaram pontos também, a doação de sangue, atestado de saúde para práticas de atividades físicas e resultados positivos na avaliação física periódica.

Participaram da premiação, a diretora do CMEI – Ingrid Xavier, a secretária municipal de Educação - Luzia Cunha, a vereadora eleita – Wilsandra Béda, a psicóloga Angelita Garcia, da Vigilância em Saúde do Trabalhador e o diretor de projetos pedagógicos da SEMED – Aldrin Cunha.

“Estou muito feliz e orgulhosa pelo trabalho que vocês fizeram nesses 7 meses de projeto. Além de toda aquela rotina que é o dia a dia da escola, de produzir uma educação de qualidade, produzir algo a mais que faz tanto bem pra nossas crianças, para os nossos profissionais e para nossa comunidade. Quero agradecer a toda equipe por esse projeto maravilhoso, que seja o primeiro de muitos”, destacou a secretária Luzia Cunha.

Foram inscritos professores, assistentes pedagógicos e administrativos e, ao final, foram premiados 3 servidores de cada categoria.

“Hoje é dia muito especial, pois celebramos não apenas o encerramento desse projeto, mas, também, as conquistas individuais e coletivas que ele nos proporcionou, nos ensinou lições valiosas sobre superação, disciplina e acima de tudo motivação. Agradeço todo empenho, dedicação e compromisso diário com a educação”, afirmou a diretora do CMEI Ingrid Xavier.

A direção do CMEI Dr. Antônio de Arruda Sampaio agradece as doações das premiações feitas pelo prefeito Odilon Ribeiro, Prof. Antônio de Arruda Sampaio (filho do Dr. Antônio de Arruda Sampaio que dá o nome ao CMEI), pela Produtora Rural e Presidente do Instituto Viva Pantanal – Tati Scaff e a Associação de Pais e Mestres do CMEI.