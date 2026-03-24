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Projeto "NÃ³s na Rede" inicia novo ciclo de formaÃ§Ã£o em Aquidauana

Na manhÃ£ de ontem (23), foi realizada a primeira aula do segundo ciclo

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 24/03/2026 Ã s 12:30

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DivulgaÃ§Ã£o/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (Sesau), iniciou um novo ciclo do projeto “Nós na Rede”, iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com a Fiocruz Brasília, voltada à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) por meio da Educação Permanente em Saúde.

Na manhã de ontem (23), foi realizada a primeira aula do segundo ciclo, com foco na qualificação de profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) para o atendimento a pessoas em sofrimento mental, com uso de álcool e outras drogas e em conflito com a lei.

O projeto tem como objetivo aprimorar a atuação dos trabalhadores da RAPS, com práticas baseadas na redução de danos e no cuidado em liberdade, além de propor a reorganização das equipes e das ações desenvolvidas.

Nesta etapa, participam 30 profissionais vinculados ao SUS, incluindo trabalhadores da atenção primária, atenção especializada, hospitais e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além de representantes do Sistema Único de Assistência Social (Suas), da educação e de conselhos.

A formação terá início oficial em maio, com carga horária de 120 horas, sendo 90 horas em ensino a distância e 30 horas presenciais, ao longo de cinco meses.

As atividades contam com a participação da educadora Silvia Araujo Freire, psicóloga e coordenadora da RAPS de Corumbá.

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