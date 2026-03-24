Projeto "NÃ³s na Rede" inicia novo ciclo de formaÃ§Ã£o em Aquidauana

Na manhÃ£ de ontem (23), foi realizada a primeira aula do segundo ciclo
DivulgaÃ§Ã£o/ Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (Sesau), iniciou um novo ciclo do projeto “Nós na Rede”, iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com a Fiocruz Brasília, voltada à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) por meio da Educação Permanente em Saúde.
Na manhã de ontem (23), foi realizada a primeira aula do segundo ciclo, com foco na qualificação de profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) para o atendimento a pessoas em sofrimento mental, com uso de álcool e outras drogas e em conflito com a lei.
O projeto tem como objetivo aprimorar a atuação dos trabalhadores da RAPS, com práticas baseadas na redução de danos e no cuidado em liberdade, além de propor a reorganização das equipes e das ações desenvolvidas.
Nesta etapa, participam 30 profissionais vinculados ao SUS, incluindo trabalhadores da atenção primária, atenção especializada, hospitais e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além de representantes do Sistema Único de Assistência Social (Suas), da educação e de conselhos.
A formação terá início oficial em maio, com carga horária de 120 horas, sendo 90 horas em ensino a distância e 30 horas presenciais, ao longo de cinco meses.
As atividades contam com a participação da educadora Silvia Araujo Freire, psicóloga e coordenadora da RAPS de Corumbá.
OcorrÃªncia
Adolescente morre apÃ³s afogamento no Porto Geral de LadÃ¡rio
CrianÃ§a de 2 anos Ã© resgatada apÃ³s afogamento no Rio Paraguai-Mirim
Moradores anunciam possÃvel afogamento no Rio Aquidauana
TrÃ¢nsito
Acidente ocorreu na manhÃ£ desta segunda-feira, dia 23
EducaÃ§Ã£o
Os pagamentos vÃ£o atÃ© 30 de marÃ§o, de acordo com a data de nascimento
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS