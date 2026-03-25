Projeto oferece oficinas de beleza em Aquidauana

Thais Mendes/ Prefeitura de Aquidauana

As atividades ocorrem em dois turnos: pela manhã, com aulas de corte de cabelo, e à tarde, com a oficina de manicure. As ações incluem atividades práticas fora do ambiente de sala.

O Projeto Geração de Emprego e Renda, desenvolvido pela Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), realiza nesta semana novas oficinas de qualificação nas áreas de corte de cabelo feminino e esmaltação. A procura pelas vagas registrou número elevado de inscrições.

Nesta terça-feira, oito alunas do curso de corte de cabelo feminino participaram de uma atividade na Escola Pestalozzi de Aquidauana. Sob supervisão da instrutora Roseli de Souza Cabral, foram realizados cortes de cabelo gratuitos em alunos da instituição.

No período da tarde, nove participantes da oficina de esmaltação realizaram atendimentos de manicure no mesmo local. A proposta é possibilitar a aplicação do conteúdo aprendido durante a formação.

A instrutora responsável pelas oficinas é profissional do município, com atuação em diferentes áreas da estética, incluindo depilação, extensão de cílios e alongamento capilar. Ela também é proprietária de um salão localizado no bairro Serraria.

O projeto tem como objetivo a inclusão produtiva, com oferta de cursos em regiões urbanas, áreas rurais e aldeias indígenas, visando à geração de renda.

De acordo com a coordenação, novas oficinas e cursos nas áreas de qualificação profissional e culinária estão em planejamento para os próximos meses, em razão da lista de espera registrada.

Segundo o coordenador Kléber Gaeta, a realização das oficinas foi viabilizada pela Secretaria de Assistência Social. “O apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social é fundamental. A gestão entende que qualificar a nossa gente é o caminho mais curto para a autonomia financeira das famílias de Aquidauana”, afirmou.

A coordenação informa que o cronograma de 2026 prevê a ampliação das atividades, com novas modalidades de cursos para atender à demanda existente.