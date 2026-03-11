Projeto "Olhos que Inspiram" leva atendimento oftalmolÃ³gico a estudantes deÂ Aquidauana

Durante o atendimento, os alunos passam inicialmente por uma triagem visual, etapa em que Ã© realizada a avaliaÃ§Ã£o da acuidade visual / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

A Rede Municipal de Ensino de Aquidauana está recebendo o projeto "Olhos que Inspiram", uma iniciativa do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) que oferece avaliação oftalmológica gratuita para estudantes da rede pública. Durante o dia de terça-feira (10), os primeiros beneficiados foram os alunos da Escola Municipal Erso Gomes.

O projeto tem como objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de vida e do desempenho escolar dos estudantes, garantindo acesso a exames de visão e, quando necessário, à prescrição e entrega gratuita de óculos de grau. A iniciativa conta com o apoio da senadora Soraya Thronick.

Durante o atendimento, os alunos passam inicialmente por uma triagem visual, etapa em que é realizada a avaliação da acuidade visual para identificar possíveis dificuldades de visão. Os estudantes que apresentarem necessidade seguem para a consulta com oftalmologista, na qual são realizados exames específicos e avaliação médica completa. Nos casos em que houver indicação médica, os estudantes poderão receber óculos de grau sem custo, garantindo melhores condições para acompanhar as atividades escolares.

A diretora da Escola Municipal Erso Gomes, Sheila Gonçalves Mendes, destacou a importância da ação para a comunidade escolar.

"A iniciativa reforça a importância do cuidado com a saúde visual ainda na fase escolar, já que dificuldades de visão podem impactar diretamente no rendimento acadêmico e na participação dos alunos em sala de aula. Estamos muito contentes em poder receber esse projeto na nossa escola e saber que nossos alunos terão o atendimento necessário e, até mesmo, se for preciso, ganharão óculos adequados às suas necessidades", explicou.

Para a secretária municipal de Educação, Wilsandra Béda, essa ação é uma parceria que gera resultados concretos, pois amplia o acesso à saúde e fortalece o desenvolvimento educacional das crianças e adolescentes do município.

"Agradecemos ao IFMS e todos os envolvidos nesse projeto por trazerem para Aquidauana e para os nossos alunos da rede municipal esses atendimentos tão importantes", completou.

Participaram da ação na escola a médica oftalmologista dra. Giovanna Rezende, a coordenadora do projeto Janete Andrade, a auxiliar de coordenação Lidiane Oliveira, a técnica óptica Elza Martins, a coordenadora pedagógica Adriana Lauxen, a coordenadora Ana Paula Miranda e o coordenador pedagógico André dos Santos.

O projeto "Olhos que Inspiram" segue agora com o atendimento aos alunos, garantindo que as necessidades de saúde visual sejam identificadas e tratadas, contribuindo diretamente para a melhoria do aprendizado e da qualidade de vida das crianças aquidauanenses.

