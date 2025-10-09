Projeto PACKSEED é destaque na FeciAQ e garante vaga na Mostratec

Estudantes do CEPA conquistam 1º lugar na Feira de Ciência e Tecnologia do IFMS com projeto de dispersão de sementes no Pantanal
Um grupo de jovens talentos do ensino médio do Centro de Educação Profissional de Aquidauana (CEPA) brilhou na Feira de Ciência e Tecnologia do IFMS de Aquidauana (Feciaq), ao conquistar o primeiro lugar na categoria CAE - Ciências Agrárias e Engenharias (Médio) com o projeto “PACKSEED - Otimizando a Dispersão de Sementes no Pantanal”. A equipe também foi reconhecida com o título de Melhor Projeto do Nível Médio/Técnico da feira, garantindo vaga na Mostratec, uma das maiores feiras de ciência e tecnologia da América Latina.
O projeto é fruto do trabalho conjunto dos estudantes Evellyn Goudim dos Santos Gomes, Giovanna Cristaldo Delvás, Henrique Dias Souza e Luan Oliveira Lemos, sob a orientação da professora Adriana Soares Luzardo Couto. Com foco na sustentabilidade e preservação ambiental, o PACKSEED propõe soluções inovadoras para a dispersão eficiente de sementes no bioma pantaneiro, contribuindo para a recuperação de áreas degradadas e conservação da biodiversidade local.
A participação na Feciaq foi marcada por apresentações técnicas, avaliações criteriosas e troca de experiências com outros jovens pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento. A conquista do prêmio máximo no ensino médio/técnico é um reconhecimento à dedicação da equipe e à relevância do projeto para a ciência regional.
Com a vaga garantida na Mostratec (Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia), que será realizada em outubro no Rio Grande do Sul, os estudantes do CEPA agora se preparam para levar o PACKSEED a um novo público, com a expectativa de representar não apenas sua escola e cidade, mas todo o estado de Mato Grosso do Sul em um evento de alcance internacional.
A coordenadora e orientadora Adriana Soares comemorou a conquista com orgulho:”É sempre uma grande satisfação participar da Feciaq, pois nossos estudantes conseguem vivenciar momentos e trocas com o mundo científico e tecnológico. E ver o brilho nos olhos durante a premiação só mostra que estou no caminho certo com eles, acompanhando e deixando eles trilharem esse caminho da ciência que mudou minha trajetória e tenho certeza que mudará a deles”.
A conquista na Feciaq reforça o protagonismo da juventude na construção de um futuro mais sustentável e inovador. O CEPA segue como referência na formação de jovens pesquisadores e no estímulo à ciência aplicada à realidade local.
