Projeto PACKSEED é destaque na FeciAQ e garante vaga na Mostratec

Um grupo de jovens talentos do ensino médio do Centro de Educação Profissional de Aquidauana (CEPA) brilhou na Feira de Ciência e Tecnologia do IFMS de Aquidauana (Feciaq), ao conquistar o primeiro lugar na categoria CAE - Ciências Agrárias e Engenharias (Médio) com o projeto “PACKSEED - Otimizando a Dispersão de Sementes no Pantanal”. A equipe também foi reconhecida com o título de Melhor Projeto do Nível Médio/Técnico da feira, garantindo vaga na Mostratec, uma das maiores feiras de ciência e tecnologia da América Latina.

O projeto é fruto do trabalho conjunto dos estudantes Evellyn Goudim dos Santos Gomes, Giovanna Cristaldo Delvás, Henrique Dias Souza e Luan Oliveira Lemos, sob a orientação da professora Adriana Soares Luzardo Couto. Com foco na sustentabilidade e preservação ambiental, o PACKSEED propõe soluções inovadoras para a dispersão eficiente de sementes no bioma pantaneiro, contribuindo para a recuperação de áreas degradadas e conservação da biodiversidade local.

A participação na Feciaq foi marcada por apresentações técnicas, avaliações criteriosas e troca de experiências com outros jovens pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento. A conquista do prêmio máximo no ensino médio/técnico é um reconhecimento à dedicação da equipe e à relevância do projeto para a ciência regional.

Com a vaga garantida na Mostratec (Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia), que será realizada em outubro no Rio Grande do Sul, os estudantes do CEPA agora se preparam para levar o PACKSEED a um novo público, com a expectativa de representar não apenas sua escola e cidade, mas todo o estado de Mato Grosso do Sul em um evento de alcance internacional.

A coordenadora e orientadora Adriana Soares comemorou a conquista com orgulho:”É sempre uma grande satisfação participar da Feciaq, pois nossos estudantes conseguem vivenciar momentos e trocas com o mundo científico e tecnológico. E ver o brilho nos olhos durante a premiação só mostra que estou no caminho certo com eles, acompanhando e deixando eles trilharem esse caminho da ciência que mudou minha trajetória e tenho certeza que mudará a deles”.

A conquista na Feciaq reforça o protagonismo da juventude na construção de um futuro mais sustentável e inovador. O CEPA segue como referência na formação de jovens pesquisadores e no estímulo à ciência aplicada à realidade local.