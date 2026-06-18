Projeto Patrulha Mirim promove Café da Manhã com os Avós em ação do Junho Prata

Encontro celebrou laços familiares e integrou campanha de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa
Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
O Projeto Patrulha Mirim promoveu na quarta-feira, dia 17, o Café da Manhã com os Avós dos Patrulheiros, um encontro marcado pelo carinho, pelas lembranças e pela celebração dos laços familiares.
Mais do que um momento de confraternização, a ação integra a campanha Junho Prata, mês dedicado à conscientização e ao combate à violência contra a pessoa idosa. A iniciativa reforça a importância de reconhecer, respeitar e valorizar aqueles que tanto contribuíram para a formação das famílias e da sociedade.
O objetivo do projeto é criar memórias afetivas e ensinar, na prática, o valor da gratidão. Trazer os avós para dentro do projeto fortalece vínculos, honra a base de cada família e mostra aos meninos e meninas a importância de respeitar suas raízes.
A presença dos avós junto aos patrulheiros contribui para a formação de cidadãos mais conscientes, humanos e solidários, capazes de valorizar a pessoa idosa e compreender a riqueza da própria história. Cada abraço, sorriso e conversa compartilhada se transformam em ensinamentos que ficarão para a vida toda.
A coordenação do Projeto Patrulha Mirim agradeceu a todos os avós, familiares, parceiros, colaboradores e equipe envolvida que contribuíram para a realização do encontro. A participação de cada um tornou o momento ainda mais significativo e inesquecível.
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