Projeto Patrulha Mirim promove palestra sobre "Vínculo Familiar"

Na noite de ontem (21), pais e responsáveis pelos alunos do Projeto Patrulha Mirim tiveram um momento de reflexão, no auditório do 7º Batalhão de Polícia Militar, onde participaram das palestras ministradas pelo bispo Paulo Ely e pela psicóloga Marlene Carlos da Silva.

Referente ao Dia da Família, celebrado no dia 15 de maio, as palestras tiveram como tema “Vínculo familiar”, abordando desde acolhimento, direitos, deveres, convívio, tempo de qualidade e a forma de corrigir e educar as crianças e adolescentes.

O projeto Patrulha Mirim é subsidiado pela Prefeitura de Aquidauana, via Secretaria de Assistência Social, em parceria com o 7º Batalhão de Polícia Militar, tem como madrinha a primeira-dama Maria Eliza, é coordenado por Marcia Tozani, possui duas monitoras – Adriana Azevedo e Juçara Rocha, educadora física Paula Sims, bem como, instrutores militares os cabos – Gilmar Cabral e Paula Trindade.

Nas dependências do Batalhão da Polícia Militar de Aquidauana, o Projeto Patrulha Mirim funciona no período matutino, acolhe 50 alunos, com idade entre 09 e 16 anos, residentes em Aquidauana. Os alunos desenvolvem atividades cívicas, físicas e militares, e, também, aprendem sobre temas transversais.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana