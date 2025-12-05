Acessibilidade

05 de Dezembro de 2025 • 19:29

Buscar

Últimas notícias
X
Cidadania

Projeto Pelotão Esperança forma nova turma em cerimônia emocionante no 9º BECmb

Ao longo do ano, os participantes tiveram atividades que uniram instrução cívico-militar, formação cidadã, esportes, reforço escolar e ações comunitárias

Da redação

Publicado em 05/12/2025 às 13:47

Atualizado em 05/12/2025 às 15:55

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A solenidade reuniu formandos, familiares e autoridades / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Uma noite de celebração, disciplina e orgulho marcou a formatura da turma 2025 do Projeto Social Pelotão Esperança/Profesp, realizada na quarta-feira, dia 4, no 9º Batalhão de Engenharia de Combate – Carlos Camisão. Desenvolvido pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o Exército, o projeto tem como objetivo promover cidadania, valores éticos e disciplina entre crianças e adolescentes.

A solenidade reuniu formandos, familiares e autoridades, entre elas o major Kleber Borges Morais, subcomandante do 9º BECmb; o secretário municipal de Assistência Social, Clériton Alvarenga; o vereador Edenilson Dittmar Junior, representando a Câmara Municipal; o 1º tenente Silvio Lopes, coordenador militar do projeto; Cláudio Alviço, coordenador municipal da Defesa Civil; e Elaine Rati, coordenadora pedagógica pela Assistência Social.

Leia Também

• Formatura da Patrulha Mirim 2025 celebra conquistas e emoções no Clube Arpa

• Patrulha Mirim participa da Semana de Ciência e Tecnologia em Aquidauana

• Conselho Tutelar promove palestra para a Patrulha Mirim em Aquidauana

Em seu discurso, o secretário Clériton Alvarenga ressaltou o impacto do projeto na vida dos jovens e de suas famílias. “O Pelotão Esperança representa oportunidade, cuidado e construção de futuro. Temos muito orgulho de apoiar um projeto que reforça valores e oferece caminhos seguros para nossas crianças e adolescentes. Obrigado ao 9º BECmb pela parceria”, afirmou.

Ao longo do ano, os participantes tiveram atividades que uniram instrução cívico-militar, formação cidadã, esportes, reforço escolar e ações comunitárias, com foco no desenvolvimento integral e na prevenção de vulnerabilidades sociais.

A formatura simboliza não apenas a conclusão de um ciclo, mas a confirmação do compromisso da gestão municipal e do Exército com a formação de jovens protagonistas, disciplinados e conscientes de seu papel na sociedade. Para 2026, a expectativa é dar continuidade à iniciativa, ampliando o alcance e o impacto do projeto em Aquidauana.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Aquidauana sedia reunião técnica sobre novo programa federal para especialistas

Emocionante

Noite inesquecível marca o título inédito da Escola Salústio Areias

Aquidauana

Bombeiros encontram corpo de homem desaparecido no Rio Aquidauana

Vítima estava desaparecida deste quarta-feira, após se afogar enquanto atravessava o rio a nado

Esporte

Atletas de Aquidauana conquistam medalhas nas Paralimpíadas Escolares 2025

Publicidade

Neste fim de semana

Aquidauana recebe 4ª etapa do Circuito Unimed de Vôlei de Praia

ÚLTIMAS

Conquista

Indígena de Aquidauana conclui formação como Bombeiro Militar

A conquista, considerada um marco para a aldeia, reforça a representatividade indígena em áreas essenciais de proteção e serviço público

Oportunidade

Aquidauana e Anastácio têm 46 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira

As vagas abrangem setores como indústria, comércio, serviços e atividades agropecuárias

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo