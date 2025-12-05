Projeto Pelotão Esperança forma nova turma em cerimônia emocionante no 9º BECmb

A solenidade reuniu formandos, familiares e autoridades / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A solenidade reuniu formandos, familiares e autoridades, entre elas o major Kleber Borges Morais, subcomandante do 9º BECmb; o secretário municipal de Assistência Social, Clériton Alvarenga; o vereador Edenilson Dittmar Junior, representando a Câmara Municipal; o 1º tenente Silvio Lopes, coordenador militar do projeto; Cláudio Alviço, coordenador municipal da Defesa Civil; e Elaine Rati, coordenadora pedagógica pela Assistência Social.

Uma noite de celebração, disciplina e orgulho marcou a formatura da turma 2025 do Projeto Social Pelotão Esperança/Profesp, realizada na quarta-feira, dia 4, no 9º Batalhão de Engenharia de Combate – Carlos Camisão. Desenvolvido pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o Exército, o projeto tem como objetivo promover cidadania, valores éticos e disciplina entre crianças e adolescentes.

Em seu discurso, o secretário Clériton Alvarenga ressaltou o impacto do projeto na vida dos jovens e de suas famílias. “O Pelotão Esperança representa oportunidade, cuidado e construção de futuro. Temos muito orgulho de apoiar um projeto que reforça valores e oferece caminhos seguros para nossas crianças e adolescentes. Obrigado ao 9º BECmb pela parceria”, afirmou.

Ao longo do ano, os participantes tiveram atividades que uniram instrução cívico-militar, formação cidadã, esportes, reforço escolar e ações comunitárias, com foco no desenvolvimento integral e na prevenção de vulnerabilidades sociais.

A formatura simboliza não apenas a conclusão de um ciclo, mas a confirmação do compromisso da gestão municipal e do Exército com a formação de jovens protagonistas, disciplinados e conscientes de seu papel na sociedade. Para 2026, a expectativa é dar continuidade à iniciativa, ampliando o alcance e o impacto do projeto em Aquidauana.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!