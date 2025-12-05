Projeto Pelotão Esperança forma nova turma em cerimônia emocionante no 9º BECmb

Ao longo do ano, os participantes tiveram atividades que uniram instrução cívico-militar, formação cidadã, esportes, reforço escolar e ações comunitárias
A solenidade reuniu formandos, familiares e autoridades / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
Uma noite de celebração, disciplina e orgulho marcou a formatura da turma 2025 do Projeto Social Pelotão Esperança/Profesp, realizada na quarta-feira, dia 4, no 9º Batalhão de Engenharia de Combate – Carlos Camisão. Desenvolvido pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o Exército, o projeto tem como objetivo promover cidadania, valores éticos e disciplina entre crianças e adolescentes.
A solenidade reuniu formandos, familiares e autoridades, entre elas o major Kleber Borges Morais, subcomandante do 9º BECmb; o secretário municipal de Assistência Social, Clériton Alvarenga; o vereador Edenilson Dittmar Junior, representando a Câmara Municipal; o 1º tenente Silvio Lopes, coordenador militar do projeto; Cláudio Alviço, coordenador municipal da Defesa Civil; e Elaine Rati, coordenadora pedagógica pela Assistência Social.
Em seu discurso, o secretário Clériton Alvarenga ressaltou o impacto do projeto na vida dos jovens e de suas famílias. “O Pelotão Esperança representa oportunidade, cuidado e construção de futuro. Temos muito orgulho de apoiar um projeto que reforça valores e oferece caminhos seguros para nossas crianças e adolescentes. Obrigado ao 9º BECmb pela parceria”, afirmou.
Ao longo do ano, os participantes tiveram atividades que uniram instrução cívico-militar, formação cidadã, esportes, reforço escolar e ações comunitárias, com foco no desenvolvimento integral e na prevenção de vulnerabilidades sociais.
A formatura simboliza não apenas a conclusão de um ciclo, mas a confirmação do compromisso da gestão municipal e do Exército com a formação de jovens protagonistas, disciplinados e conscientes de seu papel na sociedade. Para 2026, a expectativa é dar continuidade à iniciativa, ampliando o alcance e o impacto do projeto em Aquidauana.
