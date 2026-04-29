Projeto "Pincelando com Amor" promove renda e inclusão em Aquidauana

Desenvolvido pela Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição (ABIMC), o projeto é realizado na Comunidade Perpétuo Socorro e conta com 12 cursistas
A Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição (ABIMC) realizou, nesta quarta-feira (29 de abril), mais uma aula do curso "Pincelando com Amor". O encontro ocorreu no Salão da Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, reunindo alunas dedicadas à arte da pintura em pano de prato.
Sob a presidência do Padre Paulo Nascimento Souza e vice-presidência do Padre José, a ABIMC mantém diversas frentes de assistência social, sendo o oferecimento de cursos profissionalizantes uma das mais atuantes.
Foco no Bem-Estar e na Autonomia
A diretora da associação, Neuza Maria Guedes de Oliveira, destaca que a iniciativa une o cuidado com a ,mente e a oportunidade de empreender. Atualmente, 12 cursistas participam das atividades ministradas pela instrutora voluntária Maria Lineide Reskin.
"O objetivo deste curso, além de proporcionar uma atividade terapêutica e de relaxamento, incentiva a criatividade e possibilita a geração de renda, que é uma das metas centrais da nossa associação", afirmou Neuza Maria.
Cronograma e Bazar Beneficente
Os trabalhos, que já impressionam pela qualidade e detalhes, continuarão sendo desenvolvidos ao longo dos próximos três meses. Para marcar o encerramento do ciclo de aprendizado, a ABIMC organizará um bazar especial aberto ao público, onde as peças produzidas serão comercializadas. A divulgação oficial da data do evento será realizada em breve através dos canais de mídia locais.
Planejamento
Encontro reuniu diretores, coordenadores e equipe técnica para discutir inovação e uso de diagnósticos para melhoria do ensino
RECONHECIMENTO
Moção aprovada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul destaca o trabalho da gestão municipal e o avanço da educação no município
PREVENÇÃO
Ação da Secretaria de Saúde orienta sobre uso de EPIs e destaca a importância do cuidado com a saúde mental no ambiente de trabalho
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS