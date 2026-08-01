Projeto prevê duplicação de trecho de 105 km entre Aquidauana e Terenos

O ministro dos Transportes, George Santoro, durante agenda desta sexta-feira em Aquidauana / O Pantaneiro

O trecho da BR-262 entre Aquidauana e Terenos poderá ser duplicado nos próximos anos. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (31) pelo ministro dos Transportes, George Santoro, durante agenda em Mato Grosso do Sul, onde esteve nos dois municípios.

O Governo Federal já contratou a elaboração do projeto executivo para duplicar aproximadamente 105,7 quilômetros da rodovia. O documento deverá ser concluído até o fim deste ano e servirá de base para a licitação da obra.

Segundo o ministro, a intenção é iniciar a duplicação em 2027, após a conclusão do projeto, aprovação técnica, obtenção do licenciamento ambiental e realização do processo licitatório. Santoro citou o papel estratégico da rodovia, que corta o Brasil de leste a oeste, como fator importante para a obra sair do papel.

Ainda conforme o ministro, a previsão é de que os trabalhos tenham início no segundo semestre de 2027, dependendo do andamento das etapas técnicas e ambientais exigidas para o empreendimento. Santoro afirmou que a duplicação deverá ser executada em dois lotes, permitindo que um deles tenha as obras iniciadas no fim do primeiro semestre de 2027, enquanto o segundo deverá avançar ao longo dos últimos meses do mesmo ano.

Conforme informações disponíveis no portal do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), o primeiro lote compreenderá 59,9 quilômetros, entre Terenos e Dois Irmãos do Buriti (km 383,9 ao km 443,8). Já o segundo abrangerá 45,8 quilômetros, ligando Dois Irmãos do Buriti a Aquidauana/Anastácio (km 443,8 ao km 489,6).

O DNIT considera que o volume diário de veículos na BR-262 já atingiu um patamar que justifica a ampliação da capacidade da rodovia. Caso o cronograma seja mantido, os 105,7 quilômetros entre Terenos e Aquidauana/Anastácio se somarão aos 42 quilômetros do Anel Rodoviário de Campo Grande, atualmente em obras, ampliando os investimentos federais em um dos principais corredores logísticos de Mato Grosso do Sul.

