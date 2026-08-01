Acessibilidade

01 de Agosto de 2026 • 14:25

Buscar

Últimas notícias
X
BR-262

Projeto prevê duplicação de trecho de 105 km entre Aquidauana e Terenos

Anúncio foi feito pelo ministro George Santoro; cronograma depende de aprovação técnica e licenciamento

Redação O Pantaneiro

Publicado em 01/08/2026 às 08:59

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O ministro dos Transportes, George Santoro, durante agenda desta sexta-feira em Aquidauana / O Pantaneiro

O trecho da BR-262 entre Aquidauana e Terenos poderá ser duplicado nos próximos anos. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (31) pelo ministro dos Transportes, George Santoro, durante agenda em Mato Grosso do Sul, onde esteve nos dois municípios.

O Governo Federal já contratou a elaboração do projeto executivo para duplicar aproximadamente 105,7 quilômetros da rodovia. O documento deverá ser concluído até o fim deste ano e servirá de base para a licitação da obra.

Segundo o ministro, a intenção é iniciar a duplicação em 2027, após a conclusão do projeto, aprovação técnica, obtenção do licenciamento ambiental e realização do processo licitatório. Santoro citou o papel estratégico da rodovia, que corta o Brasil de leste a oeste, como fator importante para a obra sair do papel.

Ainda conforme o ministro, a previsão é de que os trabalhos tenham início no segundo semestre de 2027, dependendo do andamento das etapas técnicas e ambientais exigidas para o empreendimento. Santoro afirmou que a duplicação deverá ser executada em dois lotes, permitindo que um deles tenha as obras iniciadas no fim do primeiro semestre de 2027, enquanto o segundo deverá avançar ao longo dos últimos meses do mesmo ano.

Conforme informações disponíveis no portal do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), o primeiro lote compreenderá 59,9 quilômetros, entre Terenos e Dois Irmãos do Buriti (km 383,9 ao km 443,8). Já o segundo abrangerá 45,8 quilômetros, ligando Dois Irmãos do Buriti a Aquidauana/Anastácio (km 443,8 ao km 489,6).

O DNIT considera que o volume diário de veículos na BR-262 já atingiu um patamar que justifica a ampliação da capacidade da rodovia. Caso o cronograma seja mantido, os 105,7 quilômetros entre Terenos e Aquidauana/Anastácio se somarão aos 42 quilômetros do Anel Rodoviário de Campo Grande, atualmente em obras, ampliando os investimentos federais em um dos principais corredores logísticos de Mato Grosso do Sul.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Infraestrutura

Aquidauana recebe inauguração da pavimentação do lote 4 da BR-419

Meteorologia

Sexta amanhece com sol e previsão de estabilidade em Aquidauana

Aquidauana

Serviços fecham temporariamente estrada de acesso ao Morro do Paxixi

Trecho ficará fechado durante toda esta quinta-feira para trabalhos de manutenção

Formações continuadas

Educação de Aquidauana investe em qualificação de servidores

Publicidade

Mercado de trabalho

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 38 vagas nesta quinta-feira

ÚLTIMAS

ANASTÁCIO

Prefeitura de Anastácio participa de Dia de Campo científico no Monjolinho

Durante o evento, o secretário municipal de Saúde, João Fernando, destacou que iniciativas como essa fortalecem a agricultura familiar ao ensinar todas as etapas do processo produtivo, desde a extração legal da casca do barbatimão até sua utilização pela

ANASTÁCIO

Médica transforma conhecimento tradicional sobre o barbatimão em pesquisa científica

Ginecologista que prestava atendimento em Aquidauana explicou que o projeto nasceu da observação clínica, já que diversas pacientes relatavam o uso tradicional do chá da casca do barbatimão em banhos de assento e na higiene íntima feminina.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo