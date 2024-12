Encerramento de projeto de convivência anima a vila bancária

Rafael Dias, Prefeitura de Aquidauana

Não faltou animação e alegria com os alunos do projeto de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), no sábado (30), durante a festa de confraternização e encerramento do ano letivo do projeto, realizada na Associação de Moradores da Vila Bancária.

Logo cedo, os alunos foram conduzidos pelo Busão Social para o projeto, onde foram recepcionados por coordenação e monitores, que prepararam muitas surpresas.

Pipoca, sorvete, geladinho, bolo, refrigerante e um farto almoço, foram as delícias servidas para os alunos que se deliciaram, entre uma atividade e outra e, também ganharam lembrancinhas.

Além das guloseimas, os alunos brincaram no entorno do Centro Comunitário, participando de gincanas, competições e se esbaldaram no futebol de sabão, na cama elástica e se refrescaram também com banho de mangueira.

O SCFV é um programa do Governo Federal, subsidiado pela Prefeitura de Aquidauana, via Secretaria Municipal de Assistência Social, acolhe de segunda a sexta-feira centenas de alunos, residentes em Aquidauana, com idade entre 06 a 15 anos.