15 de Dezembro de 2025 • 01:08

Aquidauana

Projeto solidário arrecada e distribui cestas natalinas em Aquidauana

Aviah Church realizou a ação neste sábado (13)

Redação

Publicado em 14/12/2025 às 19:38

Atualizado em 14/12/2025 às 19:45

Um projeto de solidariedade marcou este mês de dezembro em Aquidauana com a arrecadação e distribuição de cestas natalinas para famílias em situação de vulnerabilidade. A entrega das doações foi realizada neste sábado (13), levando alimento, esperança e uma mensagem de fé a diversos lares do município.

A iniciativa foi idealizada e coordenada pelo pastor Carlos Silveira, conhecido carinhosamente como Pastor Carlinhos. Atualmente residindo em Dourados, ele segue mantendo um forte vínculo com Aquidauana e, todos os finais de semana, retorna à cidade para realizar cultos, que por enquanto acontecem de forma domiciliar.

Durante o mês de dezembro, o pastor mobilizou um mutirão com os fiéis, unindo esforços para arrecadar cestas básicas de Natal. Além de suprir necessidades básicas das famílias atendidas, a ação teve como propósito compartilhar o evangelho e transmitir o amor de Jesus, fortalecendo laços de solidariedade e fé neste período natalino.

Mesmo não residindo em Aquidauana há mais de um ano, Pastor Carlinhos continua sendo muito querido pela população local. Seu trabalho e dedicação renderam o carinho de muitos aquidauanenses, que seguem apoiando suas iniciativas sociais e religiosas.

Segundo o pastor, há o desejo de retornar definitivamente à cidade para dar continuidade à obra que vem desenvolvendo, reforçando o compromisso com a comunidade e com ações que promovem não apenas assistência material, mas também acolhimento espiritual.

Segurança

Prefeitura de Aquidauana lança campanha "Brinde à Vida: Zero Álcool no Volante"

Objetivo é alertar sobre riscos no trânsito durante festas de fim de ano

Tráfico

PRF apreende mais de 190 quilos de drogas em caminhão na BR-262

Em depoimento, o motorista afirmou que receberia um valor em dinheiro para transportar a carga de Corumbá até uma cidade do estado de São Paulo

