Projeto Som da Concha chega a Aquidauana dia 4 de agosto

O projeto Som da Concha chega a Aquidauana com o show “Encontro de Tribos”, da Isa Yasmin Cia de Dança, e o show “Forró Lascado do Cerrado”, do grupo Flor de Pequi, no dia 4 de agosto.

As apresentações começam às 18 horas, com entrada franca, na Concha Acústica na Praça dos Estudantes, em Aquidauana.

O projeto foi criado em 2008 pela Fundação de Cultura de MS, o Som da Concha leva shows aos domingos na Concha Acústica Helena Meirelles, que fica no Parque das Nações Indígenas, e agora pela primeira vez vai a cidades do interior. A iniciativa valoriza e difunde a produção musical sul-mato-grossense.

Isa Yasmin Cia de Dança

Encontro de Tribos conta a história de mulheres que se encontravam nos Souks (Mercados à céu aberto), onde caravanas, tribos se encontravam para trocar mercadorias, vender e também descansar da longa jornada. Mulheres vindas de vários locais, formavam uma roda e através de sua dança e música, contavam suas histórias, suas angústias, seus medos e vivências por onde passavam. Este espetáculo nasceu da união da Cia Isa Yasmin, Grupo Mahila e Banda Tribos da Areia que é composta exclusivamente por mulheres.

Flor de Pequi

Em atividade desde 2019, o grupo apresenta o Show Forró Lascado do Cerrado, com o lançamento da música de mesmo nome. O show mostra a trajetória do grupo até a atualidade, cantando as músicas que movimentaram os eventos e cidades por onde tocaram além das músicas autorais o grupo também apresentará grandes sucessos do forró, o show dançante contará com apresentações de grupos de dança de forró da cidade.