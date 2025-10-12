Projeto transforma escolas em Anastácio com arte e emoção

"Criatividade em cena", promovido pelo professor Petrônio de Barros, desperta talentos e encanta toda a comunidade escolar com atividades teatrais que estimulam o protagonismo infantil
Com sensibilidade, talento e uma paixão contagiante pelas artes cênicas, o professor Petronio Francisco de Barros tem levado uma verdadeira revolução cultural às escolas da rede municipal de Anastácio. À frente do projeto Criatividade em Cena, ele tem promovido atividades teatrais que estimulam o protagonismo infantil, despertam talentos e encantam toda a comunidade escolar.
Essa iniciativa só se tornou possível graças ao apoio da Prefeitura Municipal de Anastácio, liderada pelo prefeito José Aparecido (Cido), e da secretária de Educação Veronice Terra, que têm demonstrado um compromisso admirável com a valorização da cultura e da educação no município. O incentivo à arte nas escolas é reflexo de uma gestão que acredita no poder transformador da criatividade e da expressão artística.
Teatro como ferramenta de ensino e inclusão
Entre os meses de março a julho, o professor Petronio desenvolveu oficinas de técnicas teatrais, jogos dramáticos, contação de histórias e manipulação de fantoches. Em agosto, os ensaios tomaram conta das escolas, preparando os alunos para uma emocionante apresentação sobre a Independência do Brasil, realizada em setembro.
O espetáculo contou com personagens históricos como D. Pedro I, Dona Leopoldina, José Bonifácio e princesas da corte. A repercussão foi tão positiva que, na Escola Municipal Cívico-Militar Teodoro Rondon, o aluno Davi, do 3º Ano E do Ensino Fundamental I, emocionou o público com sua interpretação vibrante de D. Pedro no momento do grito da Independência. A plateia se comoveu, muitos choraram, e a criança-ator foi ovacionado com entusiasmo.
Escolas envolvidas e parceria com professores
O projeto envolveu diretamente as seguintes unidades escolares:
• Escola Municipal Cívico-Militar Teodoro Rondon
• Escola Municipal Josefa Maria da Conceição (Dona Zefa)
• Escola Municipal Aracy Moreira dos Santos
• Escola Municipal Honorivaldo Alves de Albres
• Escola Municipal Alcibíades Alves de Albres
• Escola Polo Municipal Jardim Independência
Em duas dessas escolas, os alunos participaram de coros dramatizados, enquanto nas demais, o teatro foi o protagonista.
O trabalho colaborativo entre Petronio e os professores regentes também merece destaque: juntos, confeccionaram parte dos figurinos, envolvendo os estudantes em todas as etapas do processo criativo.
Alegria e improviso na Semana da Criança
Durante a Semana da Criança, o professor Petronio voltou a surpreender com sua criatividade e habilidade no improviso. Personagens como Batman, Naruto e um inusitado Superman com cabeça de Homem-Aranha invadiram os corredores das escolas, arrancando risos e encantando os pequenos. A iniciativa trouxe leveza e alegria, reforçando o papel do teatro como ferramenta pedagógica.
Encerrando com chave de ouro as celebrações do dia 11 de outubro, o professor Petronio brilhou ao participar do evento promovido pela Prefeitura de Anastácio, caracterizado como Batman, levando alegria e encantamento às crianças.“O teatro é uma forma diferente de tornar o ensino mais atraente e prazeroso”, afirmou o professor Petronio, que tem se consolidado como uma referência na educação artística da região.
