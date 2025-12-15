Projeto transforma geladeiras velhas em bibliotecas e promove cidadania

As geladeiras, verdadeiros pontos de cultura itinerantes, não apenas emprestam livros, mas também funcionam como espaços de troca / Divulgação

O Fórum de Anastácio (MS) recebe na próxima quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, às 17h, a instalação de uma nova unidade do projeto “Aromas, Sabores e Saberes do Pantanal – Geladeira Literária”. A cerimônia, uma iniciativa do Juiz de Direito Luciano Pedro Beladelli em parceria com os policiais penais do Estabelecimento Penal de Aquidauana (EPA), marca a expansão do projeto para um espaço público de grande circulação.

Em entrevista ao O Pantaneiro, o juiz Luciano Pedro Beladelli, que integra o projeto desde o início de 2025, detalhou a iniciativa. “É um projeto muito gratificante e importante”, afirmou Beladelli. A ideia central é simples e transformadora: geladeiras velhas e inutilizadas são doadas, reformadas e customizadas por detentos do EPA, tornando-se pequenas bibliotecas comunitárias.

“Dentro [da geladeira] ficam livros. As pessoas podem pegar esses livros, ler, depois devolver ou trazer outros e assim por diante”, explicou o juiz. A primeira geladeira foi instalada ao lado do próprio presídio de Aquidauana, servindo como ponto de partida para uma rede que já alcança escolas rurais e urbanas. “Já estivemos em Miranda, em escolas de Aquidauana e Anastácio”, completou Beladelli.

Agora, o objetivo é levar a iniciativa para o Fórum de Anastácio. “Para que as pessoas que estão ali para aguardar uma audiência e tudo mais, possam pegar um livro, fazer uma leitura”, destacou o magistrado, enfatizando o caráter inclusivo e humanizador do projeto.

A “Geladeira Literária”, contudo, é apenas uma das frentes do projeto, que carrega no nome sua proposta integral: “Aromas, Sabores e Saberes”. Além dos livros, a ação promove a distribuição de mudas de hortaliças e plantas medicinais. “Por exemplo, boldo, capim-cidreira e alecrim”, citou Beladelli. A iniciativa busca, assim, incentivar o contato com a terra, a alimentação saudável e o uso de ervas medicinais, especialmente entre crianças em escolas que possuem espaço para hortas.

O projeto, que já completou cerca de três anos, tem ganhado reconhecimento. “Já tivemos algumas matérias, ganhamos moção de aplauso na Câmara”, lembrou o juiz. Para ele, a iniciativa vai muito além da reciclagem de objetos. “É um projeto muito legal, que fala de aromas, sabores e saberes do Pantanal”, resumiu, referindo-se à promoção da leitura, da cidadania e da integração entre a comunidade carcerária e a sociedade.

As geladeiras, verdadeiros pontos de cultura itinerantes, não apenas emprestam livros, mas também funcionam como espaços de troca, onde os leitores podem deixar mensagens para os próximos. A cerimônia de instalação no Fórum de Anastácio é aberta ao público e simboliza mais um passo na consolidação dessa inspiradora rede de conhecimento e solidariedade pantaneira.