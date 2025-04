Projeto "Um Picadeiro da Alegria" leva arte e diversão nos CMEIs e CMA de Aquidauana

Durante o mês de março, estudantes do Curso Normal Médio da Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro (CEJAR), deram vida ao projeto “Um Picadeiro da Alegria”, com o intuito de proporcionar momentos de encantamento, aprendizado e integração para crianças dos CMEIs e CMA de Aquidauana.

Com o objetivo de levar arte, alegria e aprendizado de forma divertida, a programação do projeto envolveu apresentações de palhaços, mágicos e encenações teatrais que cativaram os pequenos espectadores.

O projeto foi desenvolvido por meio da disciplina de Estágio Supervisionado, e coordenado pelos professores Luís Felipe Cristaldo Gonçalo e Silvia Kelly Velasques.

Em Aquidauana, as ações aconteceram nos CMEIs Ademir Brites, José Rodolfo Falcão, Andrea Pace, Dona Mafalda e CMA Emília Alves Nogueira.

A coordenadora do Curso Normal Médio, professora Claudina Menacho Ferraz, destacou a importância do projeto para a comunidade escolar. “A semana foi de extrema importância para unir educação e diversão. As atividades proporcionaram às crianças momentos de alegria, aprendizado e superação de desafios de forma lúdica e criativa”, afirmou Claudina Ferraz.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana