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Semana do Soldado

Projetos sociais de Aquidauana e Anastácio participam de olimpíadas

Atividades esportivas foram realizadas no 9º Batalhão de Engenharia de Combate; programação integra a Semana do Soldado

Redação O Pantaneiro

Publicado em 19/08/2026 às 16:09

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Dia foi marcado por disputas esportivas e bastante diversão / Divulgação Agecom/Gabriela Bernardes

Crianças e adolescentes atendidos por projetos sociais de Aquidauana e Anastácio participaram, nesta terça-feira (18), de uma programação esportiva realizada no 9º BE Cmb (Batalhão de Engenharia de Combate - Carlos Camisão), em Aquidauana. A atividade integrou as ações da Semana do Soldado e marcou um dia de competições, recreação e convivência.

Antes das disputas esportivas, os participantes conheceram as instalações do 9º Batalhão de Engenharia de Combate e tiveram contato com parte da rotina e do trabalho desenvolvido pela unidade do Exército Brasileiro.

Na sequência, foram realizadas provas e brincadeiras como queimada, salto em altura, futebol de 7, corrida do saco, corridas de 70 e 100 metros, revezamento 4x100 metros e cabo de guerra.

De Aquidauana, participaram crianças e adolescentes do Pelotão Esperança, Bombeiros do Amanhã, SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) e Patrulha Mirim. Anastácio esteve representada pelos projetos Florestinha, Bombeiros do Amanhã e Pelotão Esperança.

Além da prática esportiva, a programação colocou os participantes em atividades que exigiram cooperação, respeito às regras e trabalho em equipe, proporcionando momentos de convivência entre crianças e adolescentes dos dois municípios.

A ação foi organizada em parceria pelo 9º Batalhão de Engenharia de Combate, Prefeituras de Aquidauana e Anastácio, secretarias municipais de Assistência Social dos dois municípios e Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Aquidauana.

Participaram da programação o tenente-coronel Hélio Augusto Poli de Souza, comandante do 9º Batalhão de Engenharia de Combate; o secretário municipal de Esporte e Lazer de Aquidauana, Mauro Marino; o chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social de Aquidauana, Aldemir Peres Calvis; o secretário municipal de Saúde de Anastácio, João Fernando Guessy Braga; e o chefe de gabinete da Prefeitura de Anastácio, Fabiano Nascimento.

Coordenadores dos projetos, monitores e familiares dos participantes também acompanharam as atividades realizadas ao longo do dia.

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*Fotos: Divulgação Agecom/Gabriela Bernardes

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