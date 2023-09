Projetos Sociais de Aquidauana visitam canil do 7º BPM

Uma manhã diferente, de saciar a curiosidade dos alunos dos projetos sociais de Aquidauana: Bombeiros do Amanhã, Patrulha Mirim e Pelotão Esperança, aconteceu nesta quinta-feira (31), no campo de futebol da Polícia Militar.

Os alunos dos referidos projetos, acompanhados de suas respectivas coordenadoras e monitores visitaram o canil Setorial da Força Tática do 7°BPM, conhecendo os cães: Pastor Alemão PACO, Pastor Alemão CWIFF, Pastor Alemão BARÃO, Pastor Alemão FÊNIX, Pastor Malinois ÁTILA, Pastor Malinois ERA, Golden Retriever BARTH e Border Collie ZECK.

Na oportunidade os policiais militares realizaram atividades demonstrativas mostrando o que desenvolvem de maneira teórica e prática com três patrulheiros BARTH, ZECK e CWIFF. O ponto alto foi a utilização dos cães patrulheiros para vistoria em carro contendo entorpecente.

“Foi um momento importante de conhecimento para todos nós, mas também de interação dos projetos sociais, que é um desejo da primeira-dama Maria Eliza e do prefeito Odilon. Aproveitamos para fazer com que os demais projetos conheçam também um pouco mais sobre o trabalho da Polícia Militar, especialmente este de sucesso que envolve o canil”, destacou a coordenadora do Projeto Patrulha Mirim – Marcia Tozani.

Além da área do 7°BPM, o canil está atuante em toda área do CPA3, que abrange o 6° BPM Corumbá, 11°BPM Jardim e 1ª Cia PM de Bonito. Somada a atividade fim, o canil desenvolve o PROJETO PELO AMIGO, através da Cinoterapia, onde os cães são empregados para auxiliar em diversas modalidades de reabilitação, recreação e interação.

“Considerando nossa região ser um grande corredor de drogas ilícitas, o canil vem enfatizando o combate ao tráfico utilizando os cães de detecção como ferramenta fundamental para otimizar esse trabalho”, explicou o sargento PM Santos.

As atividades e trabalhos realizados com os cães patrulheiros podem ser acompanhadas via instagram @canil7pmms.