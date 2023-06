Projetos Sociais de Aquidauana visitam Lagoa Comprida

Divulgação

Na manhã de segunda-feira, 05, data em que se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, aconteceu no Parque Municipal Lagoa Comprida uma ação envolvendo todos os alunos dos projetos sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Aproximadamente 200 crianças, dos Projetos: Bombeiros do Amanhã, Patrulha Mirim, Pelotão Esperança e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), com suas coordenadoras e monitores, visitaram o Viveiro Municipal, realizaram o plantio de mudas, fizeram a Trilha Ecológica conhecendo assim a Fauna e Flora, visitaram os estandes de oficinas do Projeto Florestinha de Anastácio, da Polícia Militar Ambiental, e também realizaram passeio de barco na Lagoa, aos cuidados da PMA.

Em meio as atividades, as crianças receberam da SANESUL cartilhas educativas alusivas também ao Meio Ambiente. Para encerrar, os alunos participaram de um lanche e puderam ter momento de descontração nos brinquedos da Assistência Social alocados no Parque.

Participaram desta manhã educativa, os secretários: Wanderley Mariano (SEMA), Wellington Moresco (FEMA) e Josilene Rosa (Assistência Social) e o diretor da Sanesul de Aquidauana, Danilo Pires do Espírito Santo.