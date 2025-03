Promessa do futebol de Aquidauana realiza rifa solidária para teste no Vasco

Arquivo Pessoal

O jovem zagueiro Matheus Insaurale, de 12 anos, está prestes a embarcar em uma grande oportunidade no futebol: uma semana de avaliação no Vasco da Gama.



Para ajudar a custear as despesas da viagem, hospedagem e alimentação, familiares e amigos organizaram uma rifa solidária.



O sorteio será realizado no dia 4 de abril, e os participantes concorrerão a quatro prêmios, incluindo uma caixa de som portátil JBL Go4, uma vara de pesca com carretilha, um copo térmico Coleman e um kit de perfume Luci.

Cada bilhete da rifa custa R$ 15,00 e as contribuições podem ser feitas via Pix para Jacqueline Barbosa, no número 67991423890.



Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com Jacqueline pelo telefone (67) 99142-3890 ou com Bruno pelo número (67) 99239-3737.



A iniciativa busca apoiar Matheus nessa fase importante de sua trajetória esportiva, contando com o engajamento de amigos, familiares e da comunidade.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!