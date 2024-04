Proteção contra os raios UV: a importância do uso do protetor solar

Sol alto em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana enfrenta uma nova onda de calor a partir de terça-feira (23), prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Os termômetros nesta semana podem chegar a atingir 39ºC.



Diante do calor, todo cuidado é pouco. Por isso, o jornal O Pantaneiro listou aqui os cuidados que a população aquidauanense deve tomar com os raios UV durante esses dias.



Previsão



Ontem, terça-feira, a máxima prevista era de 36ºC. Nesta quarta-feira (24), a máxima deve ficar em 37ºC. A partir de quinta-feira (25), o calorão deve atingir o seu auge. Até sábado a temperatura máxima prevista é de 39ºC. Por enquanto, em nenhum desses dias está previsto chuva para aliviar um pouco.



Calorão

Com a chegada do verão e o aumento da exposição solar, é essencial compreender os riscos associados aos raios ultravioleta (UV) e adotar medidas adequadas de proteção. Os raios UV são uma forma de radiação emitida pelo sol, e embora sejam essenciais para a síntese de vitamina D e outros processos biológicos, a exposição excessiva pode causar danos à pele, como queimaduras, envelhecimento precoce e até mesmo câncer de pele.



Níveis de UV



Os níveis de UV são classificados em uma escala que varia de baixo a extremo, indicando o grau de intensidade da radiação solar. É importante estar ciente dos níveis de UV ao planejar atividades ao ar livre e tomar medidas de proteção adequadas. Esses níveis podem variar de acordo com fatores como latitude, altitude, hora do dia, cobertura de nuvens e refletividade da superfície.



Como usar o protetor solar:



O protetor solar é uma das formas mais eficazes de proteção contra os raios UV. Aqui estão algumas dicas para garantir uma aplicação adequada:



1. Escolha um protetor solar com amplo espectro, que proteja contra os raios UVA e UVB.

2. Aplique o protetor solar generosamente em todas as áreas expostas da pele, incluindo rosto, pescoço, braços e pernas.

3. Reaplique o protetor solar a cada duas horas, especialmente após nadar, suar ou secar-se com uma toalha.

4. Use protetor labial com fator de proteção solar (FPS) para proteger os lábios.

5. Não se esqueça de aplicar protetor solar mesmo em dias nublados, pois os raios UV podem penetrar nas nuvens.



Lembrando que a exposição ao sol deve ser evitada nos horários de pico, geralmente entre as 10h e 16h, quando os níveis de UV estão mais altos. Além disso, é recomendável usar roupas de proteção, chapéus de abas largas e óculos de sol com proteção UV.



A conscientização sobre os riscos dos raios UV e a adoção de medidas de proteção, como o uso adequado do protetor solar, são fundamentais para proteger a saúde da pele e prevenir problemas futuros. Portanto, não se esqueça de aplicar o protetor solar diariamente e aproveitar o sol com segurança.