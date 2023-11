Prova Santa Delfina de Canoagem em Aquidauana acontece neste domingo

Prova acontece neste domingo / Rhobson Lima / O Pantaneiro

A XXXVII Prova Santa Delfina de Canoagem, acontece neste domingo, 12, em Aquidauana. A prova vai agitar a cidade e é uma das mais disputadas e tradicionais da modalidade no país. Aquidauana se prepara para receber turistas já que é esperado dezenas de atletas e torcida.



A Prova Santa Delfina é uma realização do Clube de Regatas de Aquidauana, em parceria com a Federação de Canoagem de MS e a Prefeitura de Aquidauana, via Fundação de Esporte (FEMA).

O presidente da Federação de Canoagem de MS, Gustavo Figueiredo, destaca que a prova na cidade demostra a importância da canoagem no Estado e que incentivará mais atletas. Ele cita que a expectativa é muito boa, já que a Santa Delfina, é a prova que encerra o campeonato.

"É a prova mais antiga do Brasil, a 37ª Santa Delfina, é uma prova histórica. Tem a parte do encerramento do campeonato,e tem uma parte da confraternização também. Muita gente que não pôde disputar o campeonato se prepara exclusivamente para essa prova. Às vezes, por conta do trabalho, enfim, da vida corrida, não consegue realizar o campeonato todo, mas guarda a data da Santa Delfina para ir nesse encerramento e confraternizar com canoagem", destacou.

Figueiredo disse ainda que Aquidauana recebe amigos da canoagem de todo o Brasil, com visitantes de Santa Catarina, Mato Grosso, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, região do Nordeste e até o Paraguai.

"A prova já recebeu também campeões paralímpicos, campeões brasileiros que vão para remar. A gente recebe muito apoio da Prefeitura Municipal de Aquidauana, também do Governo do Estado, além do clube de canoagem de Aquidauana que é o grande responsável por essa prova. Estamos felizes e esse ano chegamos a 70 inscritos, sendo que esse número pode aumentar na hora se tiver mais inscritos", finaliza.



O presidente da Confederação Brasileira de Canoagem, o jovem aquidauanense Rafael Girotto disse ao O Pantaneiro que a Santa Delfina é a prova de Canoagem mais antiga do Brasil, tendo a realização da sua 37ª edição neste domingo.

"A Santa Delfina é uma prova tradicional no Mato Grosso do Sul e no Brasil, tendo vários atletas de renome nacional e internacional participado dela ao longo dessas 37 edições. Hoje como Presidente da Confederação Brasileira de Canoagem e Aquidauanense eu fico muito feliz de poder ver que o trabalho na nossa cidade continua e que tem uma nova geração remando e dando continuidade a esse legado que começou no final dos anos 80", disse.

Ele também destacou que estará em Aquidauana e participará da prova. "É uma prova que fez parte do meu início no esporte, foi onde tudo começou para mim, e poder voltar para participar desse evento com as pessoas que iniciaram esse trabalho lá atrás e foram meus grandes incentivadores não têm preço, e ainda poder juntar com a nova geração que está iniciando essa trajetória, me emociona muito".

Rafael Giroto e o vice-presidente do Clube de Regatas de Aquidauana, Paulo Reis Filho estiveram no gabinete do prefeito Odilon Ribeiro na semana passada, convidando-o oficialmente e agradeceram pela parceria. O bicampeão paralímpico Fernando Rufino (Cowboy), também participa e vai remar pelo CRA Aquidauana.

Largada

A largada da Prova Santa Delfina, dia 12/11, será às 8 horas na Pousada Cachoeira do Campo, no distrito de Camisão. Cerca de 60 atletas já estão confirmados, irão remar até chegar na Prainha de Anastácio.



Conforme explicaram Rafael Girotto e Paulo Reis Filho, a expectativa para a prova está alta, principalmente, em Aquidauana com a juventude, pois este ano, a canoagem ganhou novos praticantes, com a implantação da escolinha na Lagoa Comprida.



Com a coordenação da FEMA e o apoio dos canoístas do CRA, a Prefeitura de Aquidauana atende cerca de 130 alunos na escolinha de canoagem no parque da Lagoa. Para muitos dos alunos, é a primeira vez que irão poder acompanhar em detalhes e, também, conhecer de perto os atletas que vem concorrer na Prova Santa Delfina.



“Agradeço o convite e podem contar com o nosso apoio para mais uma edição desta prova que é tradicional e muito acirrada entre os canoístas de MS e de outros Estados. Para nossa juventude que está participando da escolinha de canoagem, a prova aqui na cidade, no nosso Rio Aquidauana, é um grande marco, principalmente, porque daqui a algum tempo eles podem estar ali remando e disputando a Santa Delfina”, completou o prefeito Odilon.