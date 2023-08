Público da 54ª Expoaqui abraça o estilo country e celebra ao som de Marcos e Belutti

Fernanda prestigia o evento / O Pantaneiro

A 54ª Expoaqui trouxe uma atmosfera repleta de energia country, com os visitantes se produzindo no melhor estilo do oeste para prestigiar a festa que já se tornou tradição em Aquidauana. O evento, que acontece no Parque de Exposições, tem sido palco para a celebração da cultura sertaneja em todos os seus aspectos, do vestuário à música, e a noite deste sábado, dia 12, será marcada pelo show de Marcos e Belutti.

A aquidauanense Fernanda Oliveira Braga, de 27 anos, personificou o espírito da Expoaqui ao compartilhar com O Pantaneiro seu entusiasmo e compromisso em se vestir de forma autêntica e elegante no estilo cowgirl. Vestindo uma saia de couro, uma bota robusta e um chapéu característico, Fernanda enfatizou que seu traje foi escolhido cuidadosamente para o evento. "Eu me vesti assim especialmente para a Expoaqui, onde o country predomina. Esse é o estilo da Expoaqui", disse ela, enquanto admirava o ambiente festivo ao seu redor.

Ao refletir sobre a exposição, Fernanda compartilhou suas impressões positivas: "A exposição está maravilhosa". Ela também fez questão de mencionar a participação nos emocionantes rodeios que fazem parte do evento, uma parte importante da tradição cultural do campo. Contudo, foi nos shows e nas apresentações que Fernanda encontrou um ponto alto de sua experiência na Expoaqui. "O que mais gostei foram os shows e apresentações que vêm ocorrendo aqui. É incrível como a música e a dança conseguem unir as pessoas de uma forma tão única", ela disse com um sorriso.

Com a mistura cativante de música, dança, gastronomia e cultura, a Expoaqui continua a ser um ponto de encontro imperdível para os apaixonados pelo estilo de vida country e para todos que desejam celebrar a rica herança sertaneja. A presença de pessoas como Fernanda, que se dedicam a abraçar e exibir essa cultura de maneira autêntica, cria um ambiente acolhedor e vibrante que reflete o verdadeiro espírito da Expoaqui.

À medida que os dias da Expoaqui avançam, é evidente que essa celebração está se consolidando como uma experiência cultural única, onde as tradições do campo se encontram com a modernidade de uma forma harmoniosa e emocionante.