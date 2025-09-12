Puxarara vence na abertura do Amador 2025 em Aquidauana

A rodada inaugural terá continuidade na próxima terça-feira (16), às 19h, também no Estádio Municipal Mário Pinto
A emoção do futebol amador voltou a tomar conta de Aquidauana. Na noite desta quinta-feira (11), o Estádio Municipal Mário Pinto foi palco da abertura do Campeonato Amador de Futebol 2025, que começou com vitória do Clube Atlético Puxarara sobre a Sociedade Esportiva Guanandy, pelo placar de 3 a 2.
Jogo equilibrado
A estreia do Grupo A foi marcada pelo equilíbrio e intensidade. O Puxarara mostrou eficiência no ataque, balançando as redes com Anderson, Lucas e Vinicius. Do outro lado, a Guanandy não se intimidou e respondeu com gols de Felipe e Ozian, mantendo o confronto acirrado até o apito final.
O público presente acompanhou uma partida movimentada, digna da tradição do futebol amador aquidauanense, que mais uma vez demonstra sua força na região.
Arbitragem
A condução do duelo ficou sob a responsabilidade do árbitro Admir Rocha, auxiliado por Almir Calves e Aguinaldo Alves. A quarta árbitra foi Ana Maria Macena de Souza Ferreira, que completou a equipe de arbitragem na estreia da competição.
Próximos jogos
A rodada inaugural terá continuidade na próxima terça-feira (16), às 19h, também no Estádio Municipal Mário Pinto. O confronto será entre GECAF e Dissidente EC, válido igualmente pelo Grupo A. A expectativa é de mais um duelo disputado, dando sequência ao clima competitivo que marca o campeonato.
O símbolo da competição
Organizado pela Liga Esportiva Aquidauanense, o Campeonato Amador de Futebol 2025 traz como prêmio máximo a disputa pelo Troféu Transitório “Taça Ricardo Rodrigues”, símbolo do prestígio e da tradição do torneio na cidade.
