12 de Setembro de 2025 • 12:56

Esporte

Puxarara vence na abertura do Amador 2025 em Aquidauana

A rodada inaugural terá continuidade na próxima terça-feira (16), às 19h, também no Estádio Municipal Mário Pinto

Da redação

Publicado em 12/09/2025 às 10:58

Atualizado em 12/09/2025 às 12:10

Divulgação

A emoção do futebol amador voltou a tomar conta de Aquidauana. Na noite desta quinta-feira (11), o Estádio Municipal Mário Pinto foi palco da abertura do Campeonato Amador de Futebol 2025, que começou com vitória do Clube Atlético Puxarara sobre a Sociedade Esportiva Guanandy, pelo placar de 3 a 2.

Jogo equilibrado

A estreia do Grupo A foi marcada pelo equilíbrio e intensidade. O Puxarara mostrou eficiência no ataque, balançando as redes com Anderson, Lucas e Vinicius. Do outro lado, a Guanandy não se intimidou e respondeu com gols de Felipe e Ozian, mantendo o confronto acirrado até o apito final.

O público presente acompanhou uma partida movimentada, digna da tradição do futebol amador aquidauanense, que mais uma vez demonstra sua força na região.

Arbitragem

A condução do duelo ficou sob a responsabilidade do árbitro Admir Rocha, auxiliado por Almir Calves e Aguinaldo Alves. A quarta árbitra foi Ana Maria Macena de Souza Ferreira, que completou a equipe de arbitragem na estreia da competição.

Próximos jogos

A rodada inaugural terá continuidade na próxima terça-feira (16), às 19h, também no Estádio Municipal Mário Pinto. O confronto será entre GECAF e Dissidente EC, válido igualmente pelo Grupo A. A expectativa é de mais um duelo disputado, dando sequência ao clima competitivo que marca o campeonato.

O símbolo da competição

Organizado pela Liga Esportiva Aquidauanense, o Campeonato Amador de Futebol 2025 traz como prêmio máximo a disputa pelo Troféu Transitório “Taça Ricardo Rodrigues”, símbolo do prestígio e da tradição do torneio na cidade.

