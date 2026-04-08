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Meteorologia

Quarta-feira amanhece com chuva fraca e temperaturas amenas em Aquidauana

Termômetros variam entre 22°C e 31°C, com possibilidade de chuva ao longo do dia e ventos sopram com intensidade leve

Da redação

Publicado em 08/04/2026 às 07:04

Atualizado em 08/04/2026 às 07:11

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O Pantaneiro

A quarta-feira , dia 8, amanheceu com céu nublado e chuva fraca em Aquidauana. De acordo com os boletins meteorológicos, a temperatura deve variar entre 22°C e 31°C ao longo do dia.

O dia começou com temperaturas em torno de 22°C nas primeiras horas da manhã, com sensação de tempo abafado. No período da tarde, os termômetros podem atingir a máxima de 31°C, com previsão de chuva fraca durante todo o dia.

A previsão indica que a quarta-feira terá condições de tempo instável, com possibilidade de chuva a qualquer momento. O céu deve permanecer encoberto por boa parte do dia, com aberturas parciais no período noturno.

Os ventos sopram com intensidade fraca, predominantemente de direção sul pela manhã, mudando para sudeste ao longo do dia, com velocidade inferior a 10 km/h. O sol nasceu às 10h26 e o pôr do sol está previsto para as 22h10 (horário local).

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