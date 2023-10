Quarta-feira chuvosa pode trazer queda de granizo para Aquidauana

O Pantaneiro

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para esta quarta-feira, dia 25, é de tempo instável, com probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada em grande parte de Mato Grosso do Sul. Localmente, podem ocorrer chuvas mais intensas, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento e, pontualmente, queda de granizo.

Essas instabilidades ocorrem devido ao deslocamento de cavados, aliado a uma frente fria oceânica associada ao ciclone extratropical. Além disso, o transporte de calor e umidade favorece a formação de nuvens e chuvas.

Em Campo Grande, a previsão para esta quarta-feira é de mínima de 23°C e máxima de 31°C. Em Dourados, os termômetros marcam 22°C inicialmente e atingem 32°C ao longo do dia. Nas regiões Sul-Fronteira e Conesul, Ponta Porã e Iguatemi apresentam variação entre 21°C e 30°C. Anaurilândia, na região Leste, tem mínima de 23°C e máxima de 33°C.

No Pantanal, Corumbá tem mínima de 27°C e máxima de 33°C, já Aquidauana apresenta variação de temperatura entre 25°C e 34°C. Porto Murtinho, na região Sudoeste, amanhece aos 26°C e atinge 32°C ao longo do dia.