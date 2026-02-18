Quarta-feira em Aquidauana será de calor intenso e tempo seco

Previsão do tempo em Aquidauana / O Pantaneiro

A quarta-feira, 18 de fevereiro, será mais um dia de calor intenso em Aquidauana, com temperaturas elevadas e predomínio de sol. De acordo com dados meteorológicos, o dia deve ser de tempo firme, com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuvas para a data .

As temperaturas devem registrar mínima em torno de 26°C e máxima podendo chegar aos 36°C, mantendo a tendência de altas temperaturas que tem marcado o verão na região . A condição do solo está prevista como seca para esta quarta-feira, indicando que não devem ocorrer precipitações significativas .

O calor será predominante durante todo o dia, com temperaturas elevadas desde o período da manhã. A umidade relativa do ar deverá ficar mais baixa durante as horas mais quentes da tarde, exigindo atenção redobrada com a hidratação.

Para quem vai aproveitar as atividades ao ar livre, a recomendação é redobrar a hidratação, usar roupas leves, protetor solar e evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes, entre 10h e 16h. O calor intenso deve continuar predominando nos próximos dias, com temperaturas máximas oscilando entre 36°C e 38°C ao longo da semana .

