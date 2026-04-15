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Meteorologia

Quarta-feira será de chuva e calor em Aquidauana

Previsão indica possibilidade de chuva ao longo do dia, com temperaturas entre 24°C e 33°C

Da redação

Publicado em 15/04/2026 às 07:01

Atualizado em 15/04/2026 às 07:05

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Previsão do tempo em Aquidauana / O Pantaneiro

Os moradores de Aquidauana terão uma quarta-feira (15) de tempo instável e temperaturas elevadas. De acordo com os sistemas de monitoramento meteorológico, o dia será marcado pela possibilidade de chuva, com predomínio de céu nublado durante todo o período.

A previsão indica temperaturas entre 24°C pela manhã e 33°C no período da tarde, com sensação térmica mais elevada devido à combinação de calor e umidade . A precipitação prevista é de aproximadamente 0,4 mm ao longo do dia, com possibilidade de chuva fraca a moderada .

A manhã começa com temperaturas por volta de 24°C a 26°C, com possibilidade de chuva leve. A partir das 10h, os termômetros começam a subir, atingindo cerca de 31°C por volta do meio-dia. O pico de calor deve ocorrer entre 12h e 15h, quando a temperatura máxima pode chegar a 33°C.

No período da tarde, há previsão de chuva em forma de pancadas isoladas, com o tempo permanecendo nublado. À noite, as temperaturas entram em declínio, ficando entre 24°C e 27°C, com céu encoberto e possibilidade de precipitação leve .

Os ventos sopram predominantemente de direção norte e nordeste, com velocidades baixas, entre 3 km/h e 9 km/h, sem rajadas significativas . A umidade relativa do ar deve variar entre níveis mais elevados devido à presença de nebulosidade e possibilidade de chuva.

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