Quarta-feira será de chuva e calor em Aquidauana

Previsão indica possibilidade de chuva ao longo do dia, com temperaturas entre 24°C e 33°C
Previsão do tempo em Aquidauana / O Pantaneiro
Os moradores de Aquidauana terão uma quarta-feira (15) de tempo instável e temperaturas elevadas. De acordo com os sistemas de monitoramento meteorológico, o dia será marcado pela possibilidade de chuva, com predomínio de céu nublado durante todo o período.
A previsão indica temperaturas entre 24°C pela manhã e 33°C no período da tarde, com sensação térmica mais elevada devido à combinação de calor e umidade . A precipitação prevista é de aproximadamente 0,4 mm ao longo do dia, com possibilidade de chuva fraca a moderada .
A manhã começa com temperaturas por volta de 24°C a 26°C, com possibilidade de chuva leve. A partir das 10h, os termômetros começam a subir, atingindo cerca de 31°C por volta do meio-dia. O pico de calor deve ocorrer entre 12h e 15h, quando a temperatura máxima pode chegar a 33°C.
No período da tarde, há previsão de chuva em forma de pancadas isoladas, com o tempo permanecendo nublado. À noite, as temperaturas entram em declínio, ficando entre 24°C e 27°C, com céu encoberto e possibilidade de precipitação leve .
Os ventos sopram predominantemente de direção norte e nordeste, com velocidades baixas, entre 3 km/h e 9 km/h, sem rajadas significativas . A umidade relativa do ar deve variar entre níveis mais elevados devido à presença de nebulosidade e possibilidade de chuva.
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