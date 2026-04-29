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Meteorologia

Quarta-feira será de instabilidade e calor em Aquidauana e regiçao

Temperaturas variam entre 22°C e 31°C, com possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia

Da redação

Publicado em 29/04/2026 às 07:07

Atualizado em 29/04/2026 às 07:41

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O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta quarta-feira, dia 29, indica um cenário de instabilidade, com possibilidade de chuva e temperaturas elevadas ao longo do dia. De acordo com os dados meteorológicos, a cidade deve registrar mínima de 22°C e máxima de 31°C.

O tempo na região pantaneira será marcado por períodos de sol, mas também há expectativa de pancadas isoladas de chuva, principalmente no período da tarde. As condições climáticas irregulares são explicadas pela combinação de áreas de baixa pressão atmosférica, cavados e transporte de umidade, que favorecem a formação de nuvens carregadas .

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