Quarta-feira será de instabilidade e calor em Aquidauana e regiçao

O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta quarta-feira, dia 29, indica um cenário de instabilidade, com possibilidade de chuva e temperaturas elevadas ao longo do dia. De acordo com os dados meteorológicos, a cidade deve registrar mínima de 22°C e máxima de 31°C.

O tempo na região pantaneira será marcado por períodos de sol, mas também há expectativa de pancadas isoladas de chuva, principalmente no período da tarde. As condições climáticas irregulares são explicadas pela combinação de áreas de baixa pressão atmosférica, cavados e transporte de umidade, que favorecem a formação de nuvens carregadas .

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!