Temperatura chega a 39ºC em dia do aniversário de MS

O Pantaneiro

O feriado estadual da quarta-feira (11) será de tempo firme, com sol e variação de nebulosidade devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. Em Aquidauana o dia será quente e com máxima de 39°C.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), não se descartam pancadas de chuvas, com destaque para as regiões norte, leste e nordeste do Estado. Aliado ao tempo seco, a previsão mostra que as temperaturas ficarão altas, com máximas de até 38-40°C em Mato Grosso do Sul.

Porém, não se descartam pancadas de chuvas bem isoladas, com destaque para as regiões leste e sudeste do estado. São previstas temperaturas mínimas entre 21-22°C e máximas que podem atingir os 37°C nas regiões sul, leste e bolsão do estado. Para as regiões norte, pantaneira e sudoeste, temperaturas mínimas entre 24-28°C e máximas de até 40°C. Em Campo Grande, mínima de 24°C e máximas de até 36°C.

Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60km/h.