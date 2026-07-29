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Meteorologia

Quarta-feira tem previsão de sol entre nuvens e máxima de 32°C em Aquidauana

Temperaturas seguem elevadas e não há expectativa de chuva para o município, apesar do aumento da nebulosidade

Redação O Pantaneiro

Publicado em 29/07/2026 às 07:14

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Nebulosidade pode aumentar ao longo do dia, mas não há expectativa de chuva / O Pantaneiro

A quarta-feira (29) será de tempo firme em Aquidauana e região, com predomínio de sol e variação de nebulosidade ao longo do dia. Apesar do aumento das nuvens durante a tarde e à noite, não há previsão de chuva, conforme dados do Climatempo.

Os termômetros devem variar entre 22°C nas primeiras horas da manhã e 32°C durante a tarde. A sensação térmica poderá atingir 27°C, enquanto a umidade relativa do ar oscila entre 50% e 78%, índices que exigem atenção à hidratação, principalmente nos períodos mais quentes do dia.

O amanhecer terá sol entre algumas nuvens. Ao longo da manhã e da tarde, a nebulosidade pode aumentar, mas o tempo permanece estável. Durante a noite, o céu continuará com muitas nuvens, mas ainda sem expectativa de precipitações.

Os ventos sopram com intensidade fraca, em torno de sete quilômetros por hora. O sol nasceu às 06h15 e deverá se pôr às 17h23, sob a fase de lua cheia.

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