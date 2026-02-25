Quarta-feira terá máxima de 33ºC e previsão de pancadas de chuva em Aquidauana

Você Repórter/ O Pantaneiro

Aquidauana deve registrar temperatura mínima de 23ºC e máxima de 33ºC nesta quarta-feira (25), conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



De acordo com o órgão, o céu permanecerá com muitas nuvens ao longo do dia, com previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As instabilidades podem ocorrer em diferentes períodos, principalmente entre a tarde e a noite.



A orientação é para que a população acompanhe as atualizações dos boletins meteorológicos e redobre a atenção em caso de descargas elétricas e chuva intensa.

