Quarta-feira terÃ¡ mÃ¡xima de 39ºC e chance de chuva em Aquidauana

A orientaÃ§Ã£o Ã© para que a populaÃ§Ã£o acompanhe as atualizaÃ§Ãµes da previsÃ£o do tempo e redobre a atenÃ§Ã£o em caso de chuva, especialmente no trÃ¢nsito e em Ã¡reas sujeitas a alagamentos.
VocÃª RepÃ³rter/ O Pantaneiro
Aquidauana deve registrar temperatura mínima de 24ºC e máxima de 39ºC nesta quarta-feira (4), conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
De acordo com o órgão, o céu permanecerá com muitas nuvens ao longo do dia, com possibilidade de chuva isolada em diferentes períodos.
A orientação é para que a população acompanhe as atualizações da previsão do tempo e redobre a atenção em caso de chuva, especialmente no trânsito e em áreas sujeitas a alagamentos.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Evento
Aberta a pesca nos rios do MS
PMA apreende petrechos de pesca e prende trÃªs pessoas na regiÃ£o de Palmeiras
Placa reforÃ§a proibiÃ§Ã£o de pesca no Rio da Prata e amplia fiscalizaÃ§Ã£o
Bombeiros
O Corpo de Bombeiros foi acionado apÃ³s relatos de intensa fumaÃ§a saindo do imÃ³vel
Sorte
Apostas podem ser feitas atÃ© as 20h, horÃ¡rio de BrasÃlia
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS