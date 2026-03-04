Quarta-feira terÃ¡ mÃ¡xima de 39ºC e chance de chuva em Aquidauana

Acessibilidade

04 de Março de 2026

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 04/03/2026 Ã s 07:10

Atualizado em 04/03/2026 Ã s 07:47

VocÃª RepÃ³rter/ O Pantaneiro

Aquidauana deve registrar temperatura mínima de 24ºC e máxima de 39ºC nesta quarta-feira (4), conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o órgão, o céu permanecerá com muitas nuvens ao longo do dia, com possibilidade de chuva isolada em diferentes períodos.

A orientação é para que a população acompanhe as atualizações da previsão do tempo e redobre a atenção em caso de chuva, especialmente no trânsito e em áreas sujeitas a alagamentos.

ÃšLTIMAS

Bombeiros

Vela acesa provoca princÃ­pio de incÃªndio em residÃªncia em LadÃ¡rio

O Corpo de Bombeiros foi acionado apÃ³s relatos de intensa fumaÃ§a saindo do imÃ³vel

Sorte

Mega-Sena sorteia nesta terÃ§a-feira prÃªmio acumulado em R$ 160 milhÃµes

Apostas podem ser feitas atÃ© as 20h, horÃ¡rio de BrasÃ­lia

