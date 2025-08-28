Quarta-feira violenta em Aquidauana: prisões, drogas e ameaças marcam ações da PM

Ilustrativa - Divulgação Polícia Militar

A quarta-feira (27) e a madrugada desta quinta-feira (28) foram marcadas por uma série de ocorrências policiais na região de Aquidauana e Anastácio. Equipes do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), incluindo a Força Tática e o Canil Setorial, atuaram em operações que resultaram em prisões por tráfico de drogas, cumprimento de mandados, casos de violência doméstica e recuperação de veículo furtado.



Tráfico de drogas: grandes apreensões e prisão de suspeitos



A Força Tática do 7º BPM realizou uma importante operação contra o tráfico de drogas no bairro Nova Aquidauana, na madrugada desta quinta-feira (28). Durante uma abordagem, um homem de 29 anos foi flagrado com seis porções de substância análoga à pasta base de cocaína, além de dinheiro em espécie. Em diligência na residência do suspeito, a polícia encontrou mais drogas: um tablete de maconha (362g), outra porção de pasta base (0,9g) e quatro pés de maconha.



Outro homem, de 31 anos, também foi detido por participação em furtos de fios na cidade. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.



Já na noite de quarta-feira (27), o Canil Setorial do 7º BPM, com apoio dos cães K-9 Pacu e K-9 Hera, apreendeu mais de 3 kg de skunk durante fiscalização em um ônibus intermunicipal em Anastácio. A droga estava escondida em uma mala pertencente a uma passageira de 21 anos, que confessou a posse. Ela também foi levada à Delegacia.



Outro caso de tráfico surpreendente ocorreu na madrugada de quinta-feira (28), também em Anastácio. Em uma operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar Ambiental, os cães K-9 Cwiff e K-9 Barth localizaram cápsulas de haxixe marroquino em um ônibus na BR-262. Um passageiro de 23 anos confessou ter ingerido outras cápsulas e, após atendimento médico, expeliu 83 unidades da droga. Ele foi detido e apresentado à autoridade policial.



Prisões por mandado judicial



O 7º BPM também cumpriu dois mandados de prisão. O primeiro foi registrado na noite de quarta-feira (27), quando um homem de 56 anos foi abordado durante patrulhamento no bairro Cristóvão 3. Após checagem nos sistemas, constatou-se um mandado em aberto, e ele foi conduzido à Delegacia.



Já na manhã desta quinta-feira (28), a Força Tática localizou e prendeu um homem de 44 anos na Vila Paraíso. Assim como no primeiro caso, havia um mandado judicial contra ele. O suspeito foi encaminhado à Primeira Delegacia de Polícia Civil.



Violência doméstica e ameaças à Defensoria Pública



No final da manhã de terça-feira (26), um caso de violência doméstica mobilizou a PM no bairro Alto. Um casal de 31 e 34 anos relatou agressões mútuas durante uma discussão conjugal. Ambos apresentavam lesões leves e foram levados à Delegacia para prestar esclarecimentos.



Ainda no bairro Alto, a sede da Defensoria Pública foi palco de uma ocorrência incomum. Na tarde de terça-feira (26), uma mulher de 43 anos, em estado de visível alteração, ameaçou funcionários e perturbou o atendimento, chegando a dizer que poderia “matar alguém” para receber valores que dizia ter direito. Ela foi detida e levada para a Delegacia.



Recuperação de veículo furtado em Miranda



A última ocorrência registrada foi em Miranda, cidade vizinha a Aquidauana. Na manhã de quarta-feira (27), a PM encontrou uma motocicleta Honda vermelha abandonada em frente a um posto de combustível na BR-262. Após consulta, verificou-se que o veículo era produto de furto. A motocicleta foi recolhida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Miranda.

