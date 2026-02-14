Quase tudo pronto para o Carnaval de Piraputanga

O Pantaneiro

Está quase tudo pronto para o Pirafolia 2026, que será realizado hoje e amanhã no distrito de Piraputanga, em Aquidauana. A estrutura do evento já está totalmente montada e a expectativa é de grande público para celebrar o Carnaval em um dos destinos mais tradicionais da região.

O clima de festa já toma conta do município com a chegada do Carnaval 2026. Nos dias 14 e 15 de fevereiro, Piraputanga será palco do tradicional Pirafolia, evento que preserva o espírito do carnaval popular e promete reunir moradores e visitantes em uma programação marcada por marchinhas, blocos tradicionais e muita animação.

Estrutura com novidades

Neste ano, uma das principais mudanças é o local do palco principal, que, diferente das edições anteriores, foi montado na própria rodovia que corta o distrito, ampliando o espaço para o público e melhorando a organização do evento.

Outra novidade é a praça de alimentação, que funcionará na quadra esportiva coberta. O espaço garante mais conforto e segurança aos foliões, protegendo contra sol e possíveis mudanças no tempo, além de oferecer melhor estrutura para comerciantes e visitantes.

A organização reforça que toda a montagem foi planejada para proporcionar segurança, com áreas delimitadas, apoio logístico e estrutura adequada para receber famílias, já que o evento é conhecido por reunir crianças, jovens e idosos em um ambiente tranquilo e animado.

Programação Oficial – Pirafolia 2026

Sábado – 14 de fevereiro

18h às 19h – Batucando Histórias (Matinê)

19h às 20h – Intervalo (DJ)

20h30 – Abertura Oficial

21h às 23h30 – Banda de Ontem

00h às 02h – Armazém Brasil

Domingo – 15 de fevereiro

17h às 19h – Armazém Brasil (Matinê)

19h30 às 21h – Charanga da Banda Municipal Otávio Mongelli

21h às 22h – Intervalo (DJ)

22h às 1h – Armazém Brasil

1h às 1h30 – Intervalo (DJ)

Além das atrações musicais, os tradicionais blocos carnavalescos prometem desfilar com criatividade, cores e muita animação, reforçando a identidade cultural da região. A expectativa é de que a festa aconteça com segurança, boa estrutura e ampla participação da comunidade.

Com praticamente tudo pronto, a contagem regressiva já começou. Piraputanga se prepara para mais uma edição do Pirafolia, mantendo viva a tradição do carnaval popular e fortalecendo o turismo e a economia local.