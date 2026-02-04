Queda de árvores bloqueia rodovias em Aquidauana e Anastácio durante a madrugada

Diante do risco à segurança dos motoristas, a Secretaria de Obras e a Defesa Civil de Aquidauana foram acionadas
Divulgação/ Bombeiros
Duas quedas de árvores bloquearam rodovias estaduais e mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul na madrugada de terça-feira (4), em ocorrências registradas nos municípios de Aquidauana e Anastácio.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a primeira situação ocorreu na rodovia MS-450, no trecho entre os distritos de Piraputanga e Palmeiras, onde uma árvore caiu sobre a pista e provocou obstrução total da via, impedindo a passagem de veículos. Diante do risco à segurança dos motoristas, a Secretaria de Obras e a Defesa Civil de Aquidauana foram acionadas e deslocaram equipe para a retirada do obstáculo.
Quase simultaneamente, outra ocorrência foi registrada na MS-170, conhecida como Estrada do Pulador, no município de Anastácio. No local, uma árvore de grande porte caiu sobre a rodovia, bloqueando completamente o tráfego. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi enviada para o atendimento, contando com o apoio da Secretaria de Obras de Anastácio, que disponibilizou uma pá-carregadeira para auxiliar na remoção do tronco.
Com o trabalho conjunto das equipes envolvidas, as duas rodovias foram liberadas e os riscos de acidentes eliminados. O Corpo de Bombeiros reforça a orientação para que, em casos de queda de árvores ou obstrução de vias, a população evite se aproximar do local e acione imediatamente os órgãos competentes pelos canais oficiais de emergência.
