04 de Fevereiro de 2026 • 09:10

Queda de árvores provoca bloqueio total de rodovias na região de Aquidauana e Anastácio

Uma árvore de grande porte interditou totalmente a Estrada Parque em Piraputanga por algumas horas

Publicado em 04/02/2026 às 06:10

Atualizado em 04/02/2026 às 06:16

Corpo de Bombeiros

Duas ocorrências quase simultâneas de queda de árvores provocaram a interdição total de importantes vias na região de Aquidauana e Anastácio na noite desta terça-feira (03), oferecendo risco real de acidentes e impedindo completamente o tráfego de veículos.

A primeira ocorrência foi registrada na MS-450, no trecho entre Piraputanga e Palmeiras, onde uma árvore de grande porte caiu sobre a pista, bloqueando totalmente a passagem. A segunda situação aconteceu na MS-170, conhecida como estrada do Pulador, no município de Anastácio, com o mesmo tipo de obstrução.

Segundo as informações apuradas, as duas solicitações foram classificadas como de “obstrução total da via”, o que exigiu resposta imediata das equipes de emergência, já que não havia condições seguras de trânsito nos locais.

Diante da gravidade das situações, a Secretaria de Obras e a Defesa Civil de Aquidauana foram acionadas e deslocaram uma equipe para atender a ocorrência na MS-450, na região de Piraputanga.

Já na estrada do Pulador, em Anastácio, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi mobilizada para realizar o atendimento inicial. Para reforçar o trabalho, uma pá-carregadeira da Secretaria de Obras de Anastácio também foi deslocada em apoio, possibilitando a retirada do tronco da árvore que bloqueava completamente a estrada.

As quedas de árvores estão relacionadas às chuvas intensas e aos ventos registrados nas últimas horas, que deixaram o solo encharcado e aumentaram o risco de tombamento de árvores às margens das rodovias.

A orientação é que motoristas redobrem a atenção ao trafegar por rodovias estaduais e estradas vicinais, especialmente durante a madrugada e após períodos de chuva intensa. Em casos de vias obstruídas, a recomendação é não tentar ultrapassar os obstáculos e acionar imediatamente os órgãos responsáveis.

As equipes seguem trabalhando para normalizar o tráfego nos trechos afetados, e novas atualizações devem ser divulgadas conforme o andamento dos serviços.

Whatsapp

