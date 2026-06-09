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Queda de bicicleta elétrica após atropelamento de cachorro deixa dois feridos em Aquidauana

Acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira

Anibal Placêncio

Publicado em 09/06/2026 às 09:44

Atualizado em 09/06/2026 às 09:49

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Acidente mobilizou equipe do Corpo de Bombeiros Militar / Divulgação

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo uma bicicleta elétrica, na tarde desta segunda-feira (08), na região central de Aquidauana. O atendimento foi realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar.

De acordo com as informações repassadas pelas vítimas, o condutor da bicicleta elétrica seguia pela via quando acabou atropelando um cachorro que atravessava a pista. Com o impacto, ele perdeu o controle do veículo e caiu junto com a passageira.

O homem foi encontrado consciente e orientado, mas apresentava sintomas como tontura, visão turva, tremores e palidez, além de diversas escoriações nos braços e nas pernas. Após receber os primeiros atendimentos no local, ele foi imobilizado e encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Regional de Aquidauana para avaliação médica.

A mulher também estava consciente e orientada quando a equipe de resgate chegou. Ela sofreu apenas uma escoriação leve no cotovelo esquerdo, mas, por precaução, foi levada à unidade de saúde para passar por avaliação.

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