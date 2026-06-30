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Queda de bicicleta elétrica deixa homem temporariamente inconsciente em Aquidauana

Apesar do susto, vítima recuperou a consciência antes da chegada do Corpo de Bombeiros

O Pantaneiro

Publicado em 30/06/2026 às 14:19

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Bombeiros registraram mais um acidente envolvendo bicicletas elétricas em Aquidauana / Ilustrativa

Um homem, de 45 anos, sofreu uma queda de bicicleta elétrica e ficou temporariamente inconsciente na noite desta segunda-feira (29), no bairro Alto, em Aquidauana. O acidente mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Conforme informações repassadas pelos militares, testemunhas se depararam com o homem inconsciente após a queda e acionaram o serviço de emergência. No local, a guarnição encontrou a vítima já com a consciência restabelecida, orientada e em condições de responder aos questionamentos da equipe.

Durante a avaliação inicial, os bombeiros constataram apenas uma leve escoriação na parte posterior da cabeça, sem indícios aparentes de fraturas ou outras lesões graves. Como medida de segurança, foram realizados os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, incluindo a imobilização em prancha rígida e a colocação de colar cervical, conforme os protocolos de resgate.

Após o atendimento no local, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica de plantão para avaliação e acompanhamento.

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