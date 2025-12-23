Queda de moto deixa homem ferido em Aquidauana

O acidente foi registradona Rua Antônio Nogueira, esquina com a Rua Rodrigo Peixoto, no bairro Alto.
Divulgação/ Bombeiros
Um motociclista ficou ferido após sofrer uma queda em via urbana de Aquidauana, na tarde de segunda-feira (22). A ocorrência foi atendida por equipe do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar / 3º Grupamento de Bombeiros Militar (2º SGBM/3º GBM), acionada via telefone de emergência 193.
O acidente foi registrado por volta das 16h, na Rua Antônio Nogueira, esquina com a Rua Rodrigo Peixoto, no bairro Alto. No local, a guarnição encontrou a vítima, um homem, condutor da motocicleta, caído ao chão.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o motociclista estava consciente, porém desorientado. Ele apresentava pele fria, palidez, sudorese, além de escoriações na região do queixo e histórico de crise convulsiva.
Após a realização dos exames, a vítima foi devidamente imobilizada com colar cervical e prancha rígida. Durante o deslocamento até o Pronto-Socorro, o paciente apresentou agitação intensa, sendo necessária contenção física, com o objetivo de garantir a segurança da própria vítima e da equipe de resgate.
O motociclista foi entregue aos cuidados médicos. A motocicleta envolvida no acidente já havia sido retirada do local antes da conclusão do atendimento.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Aquidauana
Cristo Rei FC de Anastácio participa de rodada em Terenos
Aquidauana terá chuva isolada e variação de temperatura nesta segunda-feira
Celebração da Vida marca fim das atividades de Pastorais em Aquidauana
Fim de ano
Além do bom velhinho, as crianças tiveram acesso a brinquedos infláveis, pula-pula e aos tradicionais algodão doce e pipoca distribuídos gratuitamente
Educação
Nascidos em janeiro e fevereiro são os primeiros a receber
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS