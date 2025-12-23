Queda de moto deixa homem ferido em Aquidauana

Divulgação/ Bombeiros

Um motociclista ficou ferido após sofrer uma queda em via urbana de Aquidauana, na tarde de segunda-feira (22). A ocorrência foi atendida por equipe do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar / 3º Grupamento de Bombeiros Militar (2º SGBM/3º GBM), acionada via telefone de emergência 193.



O acidente foi registrado por volta das 16h, na Rua Antônio Nogueira, esquina com a Rua Rodrigo Peixoto, no bairro Alto. No local, a guarnição encontrou a vítima, um homem, condutor da motocicleta, caído ao chão.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o motociclista estava consciente, porém desorientado. Ele apresentava pele fria, palidez, sudorese, além de escoriações na região do queixo e histórico de crise convulsiva.



Após a realização dos exames, a vítima foi devidamente imobilizada com colar cervical e prancha rígida. Durante o deslocamento até o Pronto-Socorro, o paciente apresentou agitação intensa, sendo necessária contenção física, com o objetivo de garantir a segurança da própria vítima e da equipe de resgate.



O motociclista foi entregue aos cuidados médicos. A motocicleta envolvida no acidente já havia sido retirada do local antes da conclusão do atendimento.

