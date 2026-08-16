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ATENDIMENTO DO SAMU

Queda de moto na BR-262 deixa jovem ferido próximo ao Cachoeirão

Motociclista de 24 anos seguia de Campo Grande para Dois Irmãos do Buriti quando perdeu o controle da motocicleta após uma frenagem

Redação

Publicado em 16/08/2026 às 16:05

Atualizado em 16/08/2026 às 16:14

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Samu atendeu motociclista no Cachoeiráo / SAMU

Um jovem de 24 anos ficou ferido após sofrer uma queda de motocicleta na tarde deste domingo (16), na BR-262, nas proximidades do Cachoeirão, em Aquidauana. O acidente mobilizou uma equipe do SAMU 192, acionada por volta das 12h16 para prestar atendimento à vítima.

Segundo informações repassadas à equipe de socorro, o motociclista seguia de Campo Grande com destino a Dois Irmãos do Buriti quando precisou acionar os freios da motocicleta. Durante a manobra, o veículo teria derrapado, fazendo com que o condutor perdesse o controle e fosse lançado ao solo.

Quando a equipe do SAMU chegou ao local, o jovem estava consciente e orientado, mas permanecia ao solo. Durante a avaliação, foram identificadas escoriações pelo corpo, além de suspeita de fratura no braço direito e queixa de dor na região da coluna lombar.

Diante da dinâmica do acidente e das lesões apresentadas, os socorristas realizaram os procedimentos de atendimento ao trauma, com avaliação, estabilização e os cuidados necessários para garantir a segurança da vítima durante a movimentação.

Após os primeiros atendimentos, o motociclista foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde ficou sob os cuidados da equipe médica para avaliação e continuidade do tratamento.

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