Queda de moto na BR-262 deixa jovem ferido próximo ao Cachoeirão

Motociclista de 24 anos seguia de Campo Grande para Dois Irmãos do Buriti quando perdeu o controle da motocicleta após uma frenagem
Samu atendeu motociclista no Cachoeiráo / SAMU
Um jovem de 24 anos ficou ferido após sofrer uma queda de motocicleta na tarde deste domingo (16), na BR-262, nas proximidades do Cachoeirão, em Aquidauana. O acidente mobilizou uma equipe do SAMU 192, acionada por volta das 12h16 para prestar atendimento à vítima.
Segundo informações repassadas à equipe de socorro, o motociclista seguia de Campo Grande com destino a Dois Irmãos do Buriti quando precisou acionar os freios da motocicleta. Durante a manobra, o veículo teria derrapado, fazendo com que o condutor perdesse o controle e fosse lançado ao solo.
Quando a equipe do SAMU chegou ao local, o jovem estava consciente e orientado, mas permanecia ao solo. Durante a avaliação, foram identificadas escoriações pelo corpo, além de suspeita de fratura no braço direito e queixa de dor na região da coluna lombar.
Diante da dinâmica do acidente e das lesões apresentadas, os socorristas realizaram os procedimentos de atendimento ao trauma, com avaliação, estabilização e os cuidados necessários para garantir a segurança da vítima durante a movimentação.
Após os primeiros atendimentos, o motociclista foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde ficou sob os cuidados da equipe médica para avaliação e continuidade do tratamento.
Estrutura
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Operação Auditus
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