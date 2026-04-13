Queda de motocicleta deixa dois feridos no centro de Aquidauana

Ambas as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional
Corpo de Bombeiros / O Pantaneiro
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar (2º SGBM/3º GBM) de Aquidauana, atendeu na tarde deste domingo (12), por volta das 18h30, uma ocorrência de sinistro de trânsito do tipo queda de motocicleta, na Rua Teodoro Rondon, região central da cidade.
A equipe foi acionada diretamente na base para prestar socorro às duas vítimas envolvidas no acidente.
A primeira vítima, uma adolescente de 17 anos que estava como passageira da motocicleta, foi encontrada consciente e orientada, caída ao solo. Ela apresentava escoriações nos membros inferiores, especialmente nos joelhos, além de ferimentos no cotovelo esquerdo. Segundo os bombeiros, a jovem também apresentava pele fria, palidez e sudorese, embora seus sinais vitais estivessem estáveis. Após avaliação primária e secundária, a equipe realizou o controle de sangramento, imobilização e a encaminhou ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Estácio Muniz.
Já o condutor da motocicleta, um jovem de 20 anos, foi encontrado consciente e orientado, em posição sentada. Ele apresentava escoriações no membro inferior direito, atingindo joelho, perna e pé. Após avaliação da equipe de resgate, o rapaz recusou a imobilização, sendo igualmente encaminhado ao hospital para avaliação médica.
Ambas as vítimas foram entregues aos cuidados da equipe de plantão da unidade hospitalar. As circunstâncias do acidente não foram informadas.
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Oportunidade
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