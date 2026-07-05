Queda de motocicleta deixa duas pessoas feridas na Aldeia Bananal

Ocorrência foi atendida por equipe do Samu / Arquivo O Pantaneiro

Duas pessoas ficaram feridas após uma queda de motocicleta registrada na manhã deste sábado (04), na Aldeia Bananal, em Aquidauana. O acidente mobilizou uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que foi acionada por volta das 11h para prestar socorro às vítimas.

No local, os socorristas encontraram o condutor da motocicleta, de 51 anos, consciente e sentado em uma cadeira. Durante a avaliação, a equipe constatou que ele apresentava múltiplas escoriações na face, uma laceração na orelha esquerda, corte contuso no joelho direito e escoriações no pé direito.

Devido à dinâmica do acidente e às lesões identificadas, o motociclista foi imobilizado em prancha longa, seguindo os protocolos de atendimento pré-hospitalar adotados pelo Samu.

A passageira da motocicleta, uma mulher de 45 anos, apresentava escoriação no cotovelo direito e reclamava de dor à palpação na região abdominal direita. Após a avaliação da equipe de resgate, ela também foi imobilizada em prancha longa para garantir a segurança durante o transporte.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional de Aquidauana, onde passaram por avaliação médica especializada.