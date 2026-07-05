Acessibilidade

05 de Julho de 2026 • 07:43

Buscar

Últimas notícias
X
Acidente

Queda de motocicleta deixa duas pessoas feridas na Aldeia Bananal

Homem de 51 anos e mulher de 45 foram socorridos pelo Samu e encaminhados ao hospital para avaliação médica

O Pantaneiro

Publicado em 05/07/2026 às 07:25

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Ocorrência foi atendida por equipe do Samu / Arquivo O Pantaneiro

Duas pessoas ficaram feridas após uma queda de motocicleta registrada na manhã deste sábado (04), na Aldeia Bananal, em Aquidauana. O acidente mobilizou uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que foi acionada por volta das 11h para prestar socorro às vítimas.

No local, os socorristas encontraram o condutor da motocicleta, de 51 anos, consciente e sentado em uma cadeira. Durante a avaliação, a equipe constatou que ele apresentava múltiplas escoriações na face, uma laceração na orelha esquerda, corte contuso no joelho direito e escoriações no pé direito.

Devido à dinâmica do acidente e às lesões identificadas, o motociclista foi imobilizado em prancha longa, seguindo os protocolos de atendimento pré-hospitalar adotados pelo Samu.

A passageira da motocicleta, uma mulher de 45 anos, apresentava escoriação no cotovelo direito e reclamava de dor à palpação na região abdominal direita. Após a avaliação da equipe de resgate, ela também foi imobilizada em prancha longa para garantir a segurança durante o transporte.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional de Aquidauana, onde passaram por avaliação médica especializada.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Meteorologia

Aquidauana tem sábado típico de inverno com mínima de 13°C e tempo firme

PANTANAL TECH

Governador Eduardo Riedel é homenageado na abertura do Pantanal Tech 2026

PANTANAL TECH

Diretor da UEMS de Aquidauana pede melhorias na MS-450 durante abertura do Pantanal Tech 2026

Tiago Pasquetti, aproveitou a cerimônia de abertura oficial do Pantanal Tech 2026 para fazer um apelo público à bancada estadual e federal de Mato Grosso do Sul por investimentos na rodovia que dá acesso ao campus da instituição

Bairro Alto

Adolescente fica ferida após colisão entre moto e ciclomotor em Aquidauana

Publicidade

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana tem 33 vagas de emprego nesta sexta

ÚLTIMAS

Flagrante na madrugada

Carro vazio parado perto da torre chama atenção em Anastácio

Leitor registrou a cena na Rua Moisés Flores Nogueira: "não sei se estragou ou se está basicamente abandonado"

GALERIA DE FOTO

Pantanal Tech 2026 - Parte 1

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo