Queda de motocicleta na zona rural deixa dois feridos em Aquidauana

Viatura do Corpo de Bombeiros / Divulgação

No local, a equipe prestou socorro a duas vítimas. O condutor da motocicleta, de 22 anos, foi encontrado consciente e orientado, sentado em um barranco, apresentando escoriações na região torácica esquerda, hematoma no membro inferior esquerdo, com suspeita de fratura, além de sinais clínicos como palidez e sudorese. Após a avaliação e os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, incluindo imobilização com colar cervical, tala e prancha rígida, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde ficou sob cuidados da equipe médica de plantão.

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na tarde de domingo (25), uma ocorrência de sinistro de trânsito envolvendo a queda de uma motocicleta na zona rural de Aquidauana. O atendimento foi realizado por uma guarnição do 2º Subgrupamento do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (2º SGBM/3º GBM), após acionamento pelo telefone de emergência 193.

A passageira, de 20 anos, também estava consciente e orientada, sentada ao solo, com escoriações na face do lado esquerdo e no membro superior esquerdo. Após a realização dos exames primário e secundário e dos procedimentos de imobilização, ela foi igualmente transportada ao Pronto-Socorro de Aquidauana para atendimento médico.

No momento da chegada da guarnição, a motocicleta envolvida no sinistro já não se encontrava no local.

