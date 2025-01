Queda de telhado deixa homem ferido na MS-450

Divulgação

Por volta das 10h da manhã desta quinta-feira (30), a guarnição do Samu de Aquidauana se deslocou na MS 450 para interceptar uma ambulância do município de Dois Irmãos do Buriti que prestou atendimento a um homem que sofreu queda de local elevado.

Nas proximidades do monumento da Santa na MS 450, foi interceptada a ambulância que estava trazendo o homem de 34 anos, que estava consciente e reclamava de dores na coluna cervical e lombar, cotovelo direito e visão turva.



Segundo informações repassadas para equipe, o homem estaria realizado serviço quando sofreu queda, foi prestado primeiro atendimento pela equipe do ESF de Palmeiras que fica pelas proximidades do local do acidente, e pela gravidade foi acionado o SAMU.

Ele foi atendimento e encaminhado para hospital Regional de Aquidauana onde ficou aos cuidados da equipe médica.