Queda de trator deixa homem ferido na região de Cipolândia

Vítima foi estabilizada pela equipe e encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital Regional / Divulgação/Samu

Um homem de 39 anos ficou ferido após sofrer uma queda de um trator na manhã desta quarta-feira (19), nas proximidades do distrito de Cipolândia, em Aquidauana. O atendimento mobilizou uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O chamado foi registrado por volta das 08h55. Antes da chegada do socorro, a própria vítima havia sido retirada do local e colocada em um veículo particular, que, posteriormente, foi interceptado pela equipe do Samu durante o deslocamento.

No momento da abordagem, o homem estava dentro do veículo e apresentava suspeita de fratura no tornozelo esquerdo. As socorristas realizaram a avaliação inicial e os procedimentos de atendimento pré-hospitalar indicados para o caso.

Após a estabilização, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, em Aquidauana, onde ficou sob os cuidados da equipe de saúde para avaliação médica e continuidade do tratamento.

As circunstâncias da queda do veículo não foram informadas.

De acordo com o Samu, tratores e outras máquinas utilizadas no trabalho rural podem apresentar riscos importantes de acidentes. Em situações de trauma, a recomendação é evitar movimentar a vítima desnecessariamente, especialmente quando houver suspeita de fraturas ou lesões na coluna.

