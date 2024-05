Quinta e sexta zumba gratuita acontece no Nova Aquidauana e Av. Pantaneta

Divulgação

Aquidauana oferta aulas gratuitas de zumba, por meio da Secretaria se Assistência Social, em diversos pontos da cidade.



Às quintas-feiras, aas aulas acontecem no Centro da Juventude, no Bairro Nova Aquidauana, das 18h30 às 19h30 e às sextas-feiras na rotatória da Avenida Pantaneta, das 18h às 19h.



Para participar das aulas de zumba, que são gratuitas, os interessados sejam homens, mulheres, adolescentes, jovens e idosos, podem ir até os locais de realização das aulas e participar, ou se tiver dúvidas, pode procurar o CRAS mais próximo da sua casa e informar-se.



Conforme divulgado pela prefeitura, a zumba proporciona diversas melhorias na saúde e no bem-estar de quem pratica, é indicada para todas as faixas etárias. Além de melhorar a condição cardiovascular, a zumba promove a tonificação muscular, trabalha a percepção espacial, a coordenação motora, alivia o estresse, combate a retenção de líquido, acelera o metabolismo, ajuda na perda de peso, aumenta a autoestima e, claro, também promove a socialização.



“A zumba é uma mistura de vários ritmos latinos, que além de todos os benefícios já citados, dá uma sensação de liberdade, devido ao ritmo musical faz com que o aluno se solte e, assim, também transborde felicidade, alegria e até perde a timidez”, explicou a instrutora de dança e ritmos, responsável pelas aulas de Zumba - Kety Marques.